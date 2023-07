El Mundial Femenino de Fútbol es uno de los eventos más destacados en el mundo deportivo y, desde su primera edición en 1991, ha sido escenario de emocionantes competencias. Con ocho ediciones celebradas hasta el momento, cuatro selecciones han logrado conquistar el codiciado título, de acuerdo con información de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Sin embargo, es importante señalar que hubo dos torneos no reconocidos oficialmente por la Fifa: el Mundial Femenino en Italia 1970 y México 1971, ambos ganados por Dinamarca. Aunque atrajeron una gran respuesta del público, no contaron con el apoyo del máximo órgano rector del fútbol y, por ende, no se consideran oficiales.

¿Cuál es el país que más veces ha ganado esta competición?

Desde 1991, bajo la organización de la Fifa, la Copa del Mundo Femenina se ha consolidado como una competición que cada cuatro años atrae cada vez más interés y pasión por parte de los aficionados al fútbol. Estados Unidos ha dominado históricamente este torneo, pero la lucha por el título se ha vuelto cada vez más retadora.

En el Mundial Femenino de Fútbol 2023, que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda, participarán un total de 32 equipos, lo que marca un aumento significativo en comparación con ediciones anteriores.



Este será el evento con la mayor cantidad de países buscando alcanzar la gloria, teniendo en cuenta que el cupo de participantes en 1999 era de 16 y para Canadá 2015 aumentó a 24.

32 selecciones competirán en esta edición del torneo. Foto: Fifa

En cuanto a los equipos que han conquistado el título en las ocho ediciones anteriores, solo cuatro han logrado levantar el trofeo de campeón.



Estados Unidos se posiciona como el país más exitoso en la historia del Mundial Femenino, habiendo ganado el título en cuatro ocasiones. Alemania y Noruega le siguen de cerca con dos y un título respectivamente, mientras que Japón también ha conseguido alzarse con la presea en una ocasión.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial Femenino 2023?

Los grupos del Mundial Femenino de Fútbol 2023 ya han sido definidos. El torneo se llevará a cabo del 20 de julio al 20 de agosto y por primera vez se celebrará en Oceanía. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

- Grupo A: Nueva Zelanda, Filipinas, Noruega, Suiza.

- Grupo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canadá.

- Grupo C: España, Costa Rica, Zambia, Japón.

- Grupo D: Inglaterra, Haití, Dinamarca, República Popular China.

- Grupo E: Estados Unidos, Vietnam, Países Bajos, Portugal.

- Grupo F: Francia, Jamaica, Brasil, Panamá.

- Grupo G: Suecia, Sudáfrica, Argentina, Italia.

- Grupo H: Alemania, Marruecos, Colombia, República de Corea.

El Mundial de fútbol femenino, un camino hacia la equidad

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la página de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y contó con la revisión de la periodista y un editor.