"El Mundial de Catar te da la bienvenida", es el título de una imagen con supuestas prohibiciones del Mundial que circula por redes sociales y que muchos internautas han tomado como si fuera oficial.

En el diseño en cuestión, tendencia en Internet, se lee también que está "prohibido tener citas, tomar alcohol y decir insultos", entre otras cosas.



Aunque varios medios han replicado la información como si fuera cierta, la organización de la Copa desmintió que lo fuera.



"La pieza gráfica titulada 'Catar te da la bienvenida' que ha estado circulando en redes sociales no es de ninguna fuente oficial y tiene información incorrecta", precisó el equipo detrás del torneo a través de un comunicado.

Las polémicas que rodean el Mundial de Catar

Así puedes ir al Mundial de Catar 2022, la FIFA busca voluntarios. Foto: iStock

Catar ha estado en la mira de muchos y por razones que van mucho más allá del ámbito deportivo -empezando con que no es un país tradicionalmente ‘futbolero’-: hay cierta controversia en torno a sus normas, cultura estricta y poca protección de derechos humanos de grupos poblacionales específicos.



Nasser Al-Khater, director del comité organizador del Mundial Catar 2022, aseguró en diciembre de 2021 que el Estado asiático será un “país tolerante” que dará la bienvenida a todas las personas que quieran asistir al evento deportivo, incluida la comunidad LGTBI.

​

Las declaraciones de Al-Khater se hicieron después de que distintas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron la falta de protección de derechos para trabajadores, mujeres y personas homosexuales en el país. Pero la polémica sigue y hoy hay más dudas sobre cuál será la situación durante el Mundial.

¿Y la comunidad LGTBI?

El joven se encontraba en una fiesta cuando fue asesinado. Foto: AFP

La homosexualidad no está permitida en Catar por ley, e incluso hay una condena de prisión de al menos cinco años para los homosexuales. Por lo tanto, Al-Khater señaló en su momento que, en este caso durante el Mundial, harán una excepción y permitirán que los aficionados asistan a los partidos sin importar su inclinación sexual.



“Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos (parejas tanto homosexuales como heterosexuales)”, dijo el organizador citado por la agencia de noticias ‘Europa Press’.



Sin embargo, según informes de prensa internacional, existen hoteles anti-LGBT+ en Catar, donde prohíben su ingreso y su estadía, con miras a la Copa del Mundo.



De hecho,el 'Daily Mail' hizo un informe en el que reporteros de diferentes países europeos se hicieron pasar como parejas homosexuales para reservar una habitación. La respuesta fue negativa en la mayoría de los casos.



Algunos hoteles les pidieron modificar su comportamiento e insistieron mucho en que su vestimenta no fuera gay, mientras que otros recomendaron evitar demostraciones públicas de afecto.



Treinta y tres hoteles que recomendó la Fifa para el Mundial de Fútbol aceptaron a los reporteros, pero un tercio no lo hizo. Lo que abre dudas sobre qué tanto se respetarán los derechos de la comunidad durante el campeonato.



Catar es uno de los setenta países del mundo que consideran delito la orientación sexual.



En mayo de 2021, el Grupo de Trabajo de la UEFA recibió la garantía, por parte de instituciones y personalidades del país árabe, de que los hinchas que porten banderas arcoíris "serán bien recibidos" durante la Copa del Mundo, según informó el organismo presidido por Aleksander Ceferin a través de un comunicado.

