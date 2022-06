En España, el portavoz del partido de izquierda Más País, Íñigo Errejón, pide que la Selección de fútbol de ese país vista los colores de la bandera LGTBI en el Mundial de Fútbol de Catar 2022 en protesta por la ley del país árabe que pena con la cárcel a quien exhiba banderas LGTBI+ durante la competición deportiva.

¿España portará la bandera LGTBI en su camiseta?

"Esto es una ofensa para los países en los que están vigentes esas libertades", ha denunciado Errejón, antiguo miembro del partido Podemos, en una rueda de prensa en el Congreso coincidiendo con la celebración hoy del Día del Orgullo LGTBI.



"Dice el portavoz del mundial de Catar que cualquier persona que luzca una bandera del arcoíris será arrestada. Esto es una vergüenza y una ofensa para los países en los que están vigentes las libertades", manifestó el político izquierdista de entrada.



"Además de la condena moral, me gustaría que la Selección de España fuera un ejemplo. Me gustaría que el equipo vistiera, aunque sea de manera simbólica, en el primer partido, los colores del arcoíris demostrando que en España se defiende la libertad, estamos orgullosos de la libertad y no nos plegamos al fanatismo de ninguna dictadura religiosa", complementó.

Dice el portavoz del mundial de Qatar que la bandera arcoíris es ilegal en su país. La selección española debería dar un ejemplo de libertad y lucirla en el primer partido 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/f1sSHH5ux9 — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 28, 2022

*Con EFE