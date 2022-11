Inglaterra mantiene su intención de llevar el brazalete "One Love" en su primer partido en el Mundial contra Irán el lunes, mientras siguen las negociaciones con FIFA, y adelantó que hincará una rodilla en tierra como señal contra todo tipo de discriminación.

"Hemos sido claros (...) en que queremos llevar el brazalete. Sé que la (Federación Inglesa) FA está hablando con la FIFA actualmente y estoy seguro de que se tomará una decisión de aquí al inicio del encuentro mañana", explicó el capitán de los Three Lions, Harry Kane, en rueda de prensa. Inglaterra forma parte, con otros equipos europeos, de una iniciativa denominada "One Love", en el marco de la cual los equipos llevarían un brazalete multicolor, símbolo de la diversidad y la inclusión.



La idea fue rechazada por la FIFA que veía en ello una crítica velada a Catar, país anfitrión, y en particular al asuntos de los derechos humanos, especialmente los de las personas LGBTQ+.



"Tenemos una regulación sobre los brazaletes y serán suministrados por la FIFA. Debemos encontrar temas con los que todos se puedan comprometer", anunció el sábado el presidente de órgano mundial del fútbol, Gianni Infantino. Alemania y Dinamarca han decidido hacer caso omiso de la prohibición de la FIFA, mientras que el capitán francés Hugo Lloris renunció, por su parte, a llevar el brazalete.

¡Última Hora! La FIFA prohíbe al capitán de Inglaterra, Harry Kane, usar el brazalete arcoiris en el mundial de Qatar pic.twitter.com/B8KegaVGsF — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) November 20, 2022



Aunque Inglaterra confía en mantener su compromiso, anunció, en todo caso, que hincará una rodilla en tierra antes del saque inicial, un gesto practicado desde hace meses para denunciar todo tipo de discriminación.



"Hemos hablado entre nosotros de hincar una rodilla en tierra y tenemos la impresión de que debemos hacerlo. Es un gesto en el que se reconoce el equipo y que se hace desde hace mucho", subrayó el seleccionador, Gareth Southgate. "Se puede entender que en la Premier League, los clubes hayan decidido hacerlo sólo para los grandes partidos, para las grandes ocasiones. Pero, pensamos que es una de las mayores ocasiones posibles", añadió.



"Creemos que es un gesto fuerte para los jóvenes de todo el mundo para mostrar que la inclusión es importante", concluyó el técnico inglés.



AFP

