Una flota de lujosos yates en el puerto de Dubái forma parte de las opciones cinco estrellas propuestas por los emiratos árabes vecinos a los aficionados al fútbol más adinerados y que quieren asistir al Mundial de Qatar con estilo, pero el precio de una cerveza es el tema a conocer.

La ciudad de Emiratos Árabes Unidos, situada a una hora de vuelo de Catar, es uno de los destinos del Golfo que espera sacar provecho de la afluencia de seguidores en busca de más opciones de alojamiento y de un acceso al alcohol más fácil.



A unas horas del inicio de la gran cita del fútbol, algunas empresas de lujo han encontrado un filón: se está haciendo todo lo posible para que esta acaudalada clientela, que no tiene boletos pero sí miles de dólares para gastar, pueda ver los partidos en una pantalla gigante desde la cubierta superior de un yate a cambio de sumas disparatadas.



"Este cuesta 20.000 dólares (19.200 euros) por una noche de alquiler", señala a la AFP la responsable de marketing de Xclusive Yachts, Jainney Thakker.



Con el lujo característico de Dubái, el buque de tres plantas y 43 metros de longitud cuenta con una pantalla gigante, un jacuzzi, un bar y un salón con canapés en forma de L sobre una alfombra de leopardo.



"A bordo tenemos un chef que propone platos del mundo entero", así como "champán sin límites", añade Thakker.

Golpe al bolsillo

La gente que irá a Qatar está preocupada por lo costoso, pero más porque en ese país la venta de licor es dificil.



Aunque se puede comprar, pues hay restricciones. Pero tal vez el tema no sea ese, sea el costo.



La gente que ya está lista para la Copa del Mundo ha recorrido sitios especiales y advierten sobre el valor de la misma.