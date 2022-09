La marca deportiva Hummel presentó este miércoles las camisetas que la selección danesa de fútbol vestirá en el próximo Mundial de Catar, un uniforme marcado por la sobriedad de su diseño con el que la firma danesa quiere protestar por la situación de los derechos humanos en el país asiático.

'Camiseta-protesta'

Yussuf Poulsen, de la de Selección Dinamarca. Foto: AFP

"Con las nuevas camisetas de la selección danesa hemos querido enviar un doble mensaje. No sólo se inspiran en la Eurocopa 92, rindiendo homenaje al mayor éxito futbolístico de Dinamarca, sino que es también una protesta contra Catar y su historial con relación a los derechos humanos", señaló la marca a través de las redes sociales.



"Por este motivo", continúa el comunicado de la marca, "hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas de Dinamarca para el Mundial, incluido nuestro logotipo y los icónicos 'chevrons' -los galones en forma de uve característicos en los diseños de la firma-. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas".



"Apoyamos a la selección danesa hasta el final, pero eso no es lo mismo que apoyar a Catar como país anfitrión. Creemos que el deporte debe unir a la gente y cuando no lo hace queremos hacer una declaración", añade.

La selección danesa, que se enfrentará en la primera fase a Francia, Túnez y Australia, lucirá en la Copa del Mundo tres camisetas, una primera equipación íntegramente roja, una segunda blanca y una tercera totalmente negra.



"El color del luto. El color perfecto para la tercera camiseta de Dinamarca para el Mundial de este año. Queremos hacer una declaración sobre el historial de derechos humanos de Catar y el trato que da a los trabajadores inmigrantes que han construido los estadios del Mundial", concluyó el mensaje de la marca deportiva.

