España-Alemania será el duelo más atractivo de la primera fase del Mundial de fútbol de Catar-2022 (21 de noviembre-18 de diciembre), en el Grupo E, con otro destacado Bélgica-Croacia, en el F, tras el sorteo realizado este viernes en Doha.



Además, habrá otros emparejamientos atractivos, con el Portugal-Uruguay del Grupo H, mientras que Argentina y México se verán las caras en la llave C. España y Alemania se han enfrentado cuatro veces en Mundiales, la última en semifinales de Sudáfrica-2010, que se saldó con victoria de la Roja por 1-0.

Calendario

Costa Rica completó el cuadro de clasificados este martes, al vencer 1-0 a Nueva Zelanda en la última repesca en Doha (Catar).



Este es el calendario completo de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 (juegos en horario de Colombia):



GRUPO A

Catar, Ecuador, Senegal, Países Bajos



Primera jornada: 21 de noviembre

Senegal-Países Bajos (5 a. m.)

Catar-Ecuador (11 a. m.)



Segunda jornada: 25 de noviembre

Catar-Senegal (8 a. m.)

Ecuador-Países Bajos (11 a. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Ecuador-Senegal (10 a. m.)

Países Bajos-Catar (10 a. m.)



GRUPO B

Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales vs Ucrania



Primera jornada: 21 de noviembre

Inglaterra-Irán (8 a. m.)

Estados Unidos-Gales (2 p. m.)



Segunda jornada: 25 de noviembre

Gales vs. Irán (5 a. m.)

Inglaterra-Estados Unidos (2 p. m.)



Tercera jornada: 29 de noviembre

Gales-Inglaterra (2 p. m.)

Irán-Estados Unidos (2 p. m.)



GRUPO C

Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia



Primera jornada: 22 de noviembre

Argentina-Arabia Saudí (5 a. m.)

México-Polonia (11 a. m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Polonia- Arabia Saudí (8 a. m.)

Argentina-México (2 p. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Polonia-Argentina (2 p. m.)

Arabia Saudí-México (2 p. m.)



GRUPO D

Francia, Australia, Dinamarca, Túnez



Primera jornada: 22 de noviembre

Dinamarca-Túnez (8 a. m.)

Francia-Australia (2 p .m.)



Segunda jornada: 26 de noviembre

Túnez-Australia (5 a. m.)

Francia-Dinamarca (11 a. m.)



Tercera jornada: 30 de noviembre

Túnez-Francia (10 a. m.)

Australia-Dinamarca (10 a. m.)



GRUPO E

España, Costa Rica-Nueva Zelanda, Alemania, Japón



Primera jornada: 23 de noviembre

Alemania-Japón (8 a. m.)

España-Costa Rica (11 a. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica (5 a. m.)

España-Alemania (2 p. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Japón-España (2 p. m.)

Costa Rica-Alemania (2 p. m.)



GRUPO F

Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia



Primera jornada: 23 de noviembre

Marruecos-Croacia (5 a. m.)

Belgica-Canadá (2 p. m.)



Segunda jornada: 27 de noviembre

Bélgica-Marruecos (8 a. m.)

Croacia-Canadá (11 a. m.)



Tercera jornada: 1 de diciembre

Croacia-Bélgica (10 a. m.)

Canadá-Marruecos (10 a. m.)



GRUPO G

Brasil, Serbia, Suiza, Camerún



Primera jornada: 24 de noviembre

Suiza-Camerún (5 a. m.)

Brasil-Serbia (2 p. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Camerún-Serbia (5 a. m.)

Brasil-Suiza (11 a. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Camerún- Brasil (2 p. m.)

Serbia-Suiza (2 p. m.)



GRUPO H

Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur



Primera jornada: 24 de noviembre

Uruguay-Corea del Sur (8 a. m.)

Portugal-Ghana (11 a. m.)



Segunda jornada: 28 de noviembre

Corea del Sur-Ghana (8 a. m.)

Portugal-Uruguay (2 p. m.)



Tercera jornada: 2 de diciembre

Corea del Sur-Portugal (10 a. m.)

Ghana-Uruguay (10 a. m.)



OCTAVOS DE FINAL:



3 de diciembre

Octavos 1: Primero del grupo A vs Segundo del grupo B (10 a. m)

Octavos 2: Primero del grupo C vs Segundo del grupo D (2 p. m.)



4 de diciembre

Octavos 6: Segundo del grupo C vs Primero del grupo D (10 a .m.)

Octavos 5: Segundo del grupo A vs Primero del grupo B (2 p.m.)



5 de diciembre

Octavos 3: Primero del grupo E vs Segundo del grupo F (10 a. m.)

Octavos 4: Primero del grupo G vs Segundo del grupo H (2 p. m.)



6 de diciembre

Octavos 7: Segundo del grupo E vs Primero del grupo F (10 a. m.)

Octavos 8: Segundo del grupo G vs Primero del grupo H (2 p.m.)



CUARTOS DE FINAL



9 de diciembre

Cuartos 2: Octavos 3 vs Octavos 4 (10 a. m.)

Cuartos 1: Octavos 1 vs Octavos 2 (2 p. m.)



10 de diciembre

Cuartos 4: Octavos 7 vs Octavos 8 (10 a. m.)

Cuartos 3: Octavos 5 vs Octavos 6 (2 p. m.)



SEMIFINALES

13 de diciembre

Semifinal 1: Cuartos 1 vs Cuartos 2 (2 p. m.)



14 de diciembre

Semifinal 2: Cuartos 3 vs Cuartos 4 (2 p. m.)



TERCER Y CUARTO PUESTO

17 de diciembre

Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 (10 a. m.)



FINAL

18 de diciembre

Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 (10 a. m.)



