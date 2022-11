Este martes 22 de noviembre comenzó la tercera fecha del mundial a las 5:00 de la mañana con el partido entre Argentina VS. Arabia Saudita por el grupo C.



Luego siguió el turno para Dinamarca VS. Túnez por el grupo D a las 8:00 de la mañana. México VS. Polonia a las 11:00 a. m. y Francia VS. Australia a las 2:00 de la tarde.

El primer partido de la tercera fecha dejó una gran sorpresa para uno de los equipos favoritos a llevarse la copa del mundo, según aficionados y apostadores, ya que la selección albiceleste terminó derrotada ante el equipo árabe.



Estas fueron las sensaciones y resultados de lo que se ha vivido hasta el momento en la tercera fecha de Qatar 2022:



Argentina VS. Arabia Saudita: la sorpresa de la fecha

Como muchos no lo esperaban, Argentina terminó derrotada ante Arabia Saudita, un equipo que mostró ímpetu y jerarquía en el segundo tiempo e hizo ver flojo y poco preciso al equipo del jugador favorito de muchos amantes del balón pie, Lionel Messi.



Aunque Messi marcaba gol tempranamente por un penalti a los 10 minutos del tiempo inicial, no le fue suficiente al albiceleste del profesor Scaloni, porque los árabes demostraron que los números y estadísticas en el fútbol no son seguros y certeros en todos los encuentros.

Selección Argentina celebra primer gol en el encuentro, sin imaginar que sería derrotado ante Arabia Saudita Foto: EFE

Llegados los 48 minutos del tiempo restante, Saleh Al–Sheri marcó el primer gol para la selección árabe, sin que Argentina pudiera presionar o empatar el encuentro.



A los 53 minutos del segundo tiempo Salem Al- Dawsari llegó con el segundo gol de media distancia, el cual fue catalogado por todos los periódicos mundialistas como el golazo de la fecha.



Ante esto, los memes comenzaron a inundar las diferentes redes sociales y varios medios de comunicación publicaron en sus titulares: “El tropiezo de Argentina”, “Un fracaso en su debut de Qatar”, “Desastre Mundial, Arabia hace llorar a Messi”, entre otros.

No fue, ni dos, sino tres goles que le anularon al albiceleste

En la primera mitad, la selección Argentina tuvo el infortunio de haberse ido con tres goles anulados para el 30 del PSG, Lionel Messi, y el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez.



Al minuto 21 Lionel Messi marcaba lo que sería el segundo gol para Argentina, pero el VAR intervino justamente y anuló el marcador que ponía arriba a los argentinos por el fuera de lugar que, tan solo por unos centímetros, evitó que el 10 festejara.



La segunda anulación fue para Lautaro Martínez al minuto 28, también por un fuera de lugar marcado por escasos centímetros. De nuevo, Argentina se quedó sin celebrar el segundo gol.



La última jugada anulada fue, de igual manera, para Martínez al minuto 34 luego de un tiro directo al arco que, una vez más, se da en fuera de lugar y fue anulado por el VAR. Los argentinos se quedaron con las ganas de cantar el segundo.

Declaraciones de los directores técnicos

Después de que Argentina fue vencida por el equipo saudí, el director técnico Lionel Scaloni dijo lo siguiente en la rueda de prensa: “Es difícil de asimilar la derrota porque nos hicieron dos goles en cinco minutos, fueron las únicas veces que nos patearon al arco. No queda otra que levantarse, es un día triste aunque debemos levantar la cabeza y seguir”.



Los que ganan son los que gozan, estas fueron las palabras del director técnico del equipo árabe, Hervé Renard, en la rueda de prensa: “En el fútbol pasan cosas inesperadas. Cuando la presión es excesiva la cosa no funciona”.

El director técnico de Argentina no dejó pasar la derrota de la selección y se refirió a la caída de la albiceleste. Foto: EFE

Y agregó: “Se han alineado los astros hoy. Argentina sigue siendo un combinado fantástico con 36 encuentros seguidos sin perder, campeones de la Copa América con un jugador espectacular pero en el fútbol a veces pasan estas cosas inesperadas”.



La celebración y el decreto del día cívico en Arabia

Luego de que Arabia Saudita remontara el encuentro, el defensor saudí Al-Bulaihi fue a buscar a Messi para celebrarle el gol en la cara.



‘La Pulga’ reaccionó a su manera y se quedó mirando a su oponente directamente a los ojos, luego de voltearse cuando Al-Bulaihi tocó su espalda para llamarlo y cantarle el gol en frente. Messi, al final, se rió y quitó su brava mirada.



El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, decretó que este miércoles será festivo en todo el país, dada la victoria de la selección saudí contra el equipo argentino en la Copa del Mundo, informó la agencia de noticias oficial del país árabe SPA.



La decisión se tomó luego de que el monarca aceptara la sugerencia de su hijo, el príncipe heredero y primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

Así celebraron los habitantes de Arabia Saudita el triunfo de su selección, luego de remontarle el partido a Argentina. Foto: EFE

Dinamarca VS. Túnez

Por el grupo D, los equipos Dinamarca y Túnez se enfrentaron en el primer partido por la fecha tres del mundial. Fue un encuentro con pocas emociones, a pesar de la buena participación y dominio de balón que tuvieron ambas selecciones, el partido finalizó con un empate cero por cero.



Partido de ida vuelta, con intensidad, con llegadas claras al arco por parte de ambos equipos, así fue la sensación del segundo partido de la tercera jornada en Qatar.

Facebook Twitter Linkedin

Los jugadores de Dinamarca y Túnez disputan el grupo D. terminaron sin celebrar goles. Foto: EFE

Dinamarca formó de la siguiente manera: Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Simon Kjær (cap) (Mathias Jensen 65), Andreas Christensen – Rasmus Kristensen, Thomas Delaney (Mikkel Damsgaard 45+1), Pierre Højbjerg, Joakim Mæhle – Andreas Skov Olsen (Jesper Lindström 65), Kasper Dolberg (Andreas Cornelius 65), Christian Eriksen.



Y Túnez contó con los siguientes jugadores: Aymen Dahmen – Yassin Meriah, Dylan Bronn, Montassar Talbi – Mohamed Dräger (Wajdi Kechrida 88), Ellyes Skhiri, Aissa Laidouni (Ferjani Sassi 88), Ali Abdy – Anis Ben Slimane (Naim Sliti 67), Issam Jebali (Taha Yassine Khnisi 80), Youssef Msekni (cap) (Hannibal Mejbri 80).

