El exdelantero Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, aseguró este jueves que siente que la selección brasileña ganará el Mundial de Qatar, que arranca dentro de diez días.

"Pueden hasta pensar que estoy demasiado confiado, pero siento que veremos a Brasil ganar de nuevo", afirmó el triple campeón mundial (1958, 1962 y 1970) en un mensaje compartido en sus redes sociales.



El exjugador de Santos y Cosmos, de 82 años, dijo estar ansioso por ver el debut de la Canarinha, que tendrá lugar el 24 de noviembre frente a Serbia dentro del Grupo G, que completan Suiza y Camerún.



Acompañó sus palabras con una fotografía en blanco y negro en la que aparece de joven levantando el trofeo Jules Rimet en un vehículo descapotable a su paso por el Arco del Triunfo de París.

São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa Seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente. pic.twitter.com/Ex2qhQVveJ — Pelé (@Pele) November 10, 2022

En una segunda publicación, Pelé posteó una de sus últimas fotografías de su época como futbolista con la camiseta de Brasil.



"La última vez que usé la camiseta de la selección brasileña inauguramos las tres estrellas en el escudo, ahora tenemos cinco. No puedo esperar a ver esta camiseta con seis estrellas", aseguró.

Na última vez que eu usei a camisa da seleção brasileira nós inauguramos as três estrelas sobre o escudo, agora já temos cinco. Mal posso esperar para ver essa camisa com seis estrelas. pic.twitter.com/5duBM7Wa6G — Pelé (@Pele) November 9, 2022

La historia de los pronósticos de Pelé: errores y aciertos

Los pronósticos de Pelé suelen generar cierta inquietud, debido a que, en muchas ocasiones, los equipos que postuló al título no tuvieron una buena Copa del Mundo.



La primera gran pifia del astro tuvo que ver con la Selección Colombia, a la que dio como candidata para el Mundial de Estados Unidos 1994.



"Para mí, es el mejor equipo. Eso no significa que vayan a ganar, pero estarán entre los cuatro semifinalistas. Brasil tiene a muy buenos jugadores, pero como equipo no es muy compacto", dijo entonces. Colombia no pasó de la primera fase y Brasil fue el campeón.



Pelé también falló en el Mundial de Francia 1998, en el que dio como favoritas a España, que no superó la primera fase, y Paraguay, que quedó afuera en octavos de final, eliminado por el local, que fue el campeón. Tampoco acertó en 2002, cuando se la jugó por Argentina e Inglaterra. Los albicelestes no superaron la fase de grupos.



En 2006 amplió el ramillete y dio seis candidatos, en los que no estaba Italia, el campeón. Sin embargo, en las últimas citas mundialistas, Pelé fue mucho más certero: dio a España como candidato en 2010 y acertó. En 2014 dio una lista de cinco equipos, en la que no estaba Brasil, pero sí Alemania, el ganador, y también le pegó al título de Francia en 2018, al que puso en una lista de cuatro aspirantes.



Ahora, Francia se presenta a Qatar 2022 como la campeona del mundo, tras su victoria hace cuatro años en Rusia.

Lo más reciente sobre la salud de Pelé



Pelé, por su parte, sigue su recuperación tras operarse el año pasado de un tumor en el colon y someterse a un tratamiento de quimioterapia que le ha obligado a pasar varias veces por el hospital.



La salud de Pelé se ha visto afectada también por otras causas en los últimos años, al sumar problemas en la columna, la cadera y la rodilla, además de sufrir alguna crisis renal. Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.



