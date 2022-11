Con las ligas nacionales paradas desde el fin de semana, las estrellas del fútbol van a comenzar a llegar a Qatar, donde el próximo domingo comenzará el primer Mundial disputado en un país árabe, el primero también que ha despertado tantas críticas, muchas relacionadas con el medioambiente y los derechos humanos.

Organizado en el otoño boreal, otra novedad, para evitar el calor insoportable del verano en esta región desértica, el Mundial-2022 se inaugurará con un inédito

Catar-Ecuador en el estadio de Al Bayt, el más alejado de Doha, a unos 40 km al norte de la capital.



Los futbolistas comenzarán a llegar en los próximos días al país anfitrión, con escasa tradición futbolística y de menos de 12.000 km2 de extensión, es decir, apenas un tercio de la superficie de países como Bélgica o Suiza.



Muchos futbolistas jugaron con sus respectivos equipos este pasado fin de semana, como las estrellas del París SG, el brasileño Neymar, el argentino Leo Messi y el francés Kylian Mbappé.



Pero si bien lo futbolístico es clave, lo es también laos hechos y lo que se vive alrededor de la Copa del Mundo.

La inauguración prende la fiesta

Por ejemplo, la inauguración será más o menos una hiora antes del primer partido, Qatar vs. Ecuador, el domingo que viene.



No se ha estipulado la hora, pero será más o menos a las 10 de la mañana, hora colombiana, y contará con la transmisión de Directv y a la espera de la confirmación del Canal Caracol y el Canal RCN.



Se llevará a cabo en el estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor, que fue inaugurado en el 2016 y tiene una capacidad para 60 mil espectadores.



Allí, también, se disputarán los juegos Qatar vs. Ecuador, Inglaterra vs. Estados Unidos y España vs. Alemania, como un compromiso de octavos de final, cuartos y una semifinal.



No se han confirmado los artistas, pero se han filtrado algunos, como la colombiana Shakira, y a última hora, se conoció, Dua Lipa no estará, pero sí los integrantes de la banda surcoreana BTS.



