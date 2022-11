El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina. Solo faltan 10 días para que se dé el primer puntapié en el partido entre el seleccionado local y Ecuador por el grupo A, pero las miradas del planeta del fútbol no solo estarán en cada juego, sino también en los jugadores que por edad tendrán la última oportunidad de lucir la camiseta de su país en una Copa del Mundo.

El listado es largo, lleno de estrellas, futbolistas que lo han ganado todo, pero a quienes les falta el principal trofeo, el más codiciado: el del Mundial.



(Melissa Martínez: 'adelanto' de sus fotos en revista 'Soho' que rompe las redes)

(Piqué, 'desolado'; Shakira, 'feliz': llamativas reacciones por custodia de hijos)



Lionel Messi (Argentina) y Cristiano Ronaldo (Portugal) han sido por varios años los referentes del fútbol mundial, los mejores, una rivalidad que ha traspasado fronteras, y no obstante sus excelentes palmarés, golazos y estilo de juego, ambos tienen la opción en Qatar de brillar y decirle adiós al fútbol.



Messi vivirá en Qatar 2022 su ocaso mundialista. La genialidad inagotable del delantero del PSG, la potencia goleadora de los uruguayos Luis Suárez y Édinson Cavani, las lujosas asistencias de Angel Di María y el buen fútbol del inagotable Dani Alves dieron vida a una generación que tiene su contraparte en la Europa con gigantes como Ronaldo, Robert Lewandowski y el croata Luka Modric, entre otros.



“Son tan buenos jugadores todos ellos, han durado tanto en la cima a nivel mundial que parece que su era nunca termina”, dijo Gustavo Poyet, seleccionador de Grecia.

Pero los años también pasan para los ídolos y a partir del 20 de noviembre la cita catarí será el campo de batalla de varios veteranos en su último gran acto.

Seguramente “van a surgir otros personajes y otros grandes, pero con certeza vamos a perder a una generación muy buena”, coincidió el exjugador brasileño Careca, socio de Diego Maradona en el Nápoles campeón del calcio en los 80.



Messi, su amigo y excompañero del Barcelona, Suárez y Cavani, con 35 años, y Di María, con un año menos, ven el Mundial de 2026 demasiado lejos y eso es “un plus en la cabeza. Se va a notar que estos jugadores tienen ese deseo extra al saber que en condiciones normales este será su último mundial”, aseveró Poyet.

Messi, en gran nivel



Con su zurda mágica, Lionel Messi estuvo cerca de igualar la gesta del fallecido Diego Maradona en Brasil 2014, pero Alemania le robó la ilusión en la final, y en Rusia 2018 la Albiceleste se estrelló en los octavos de final ante el campeón Francia, en una tarde en la que Mbappé brilló.



En Qatar, Argentina –que debutará el 22 de noviembre ante Arabia Saudita, en el grupo C, que completan México y Polonia– irá por el tricampeonato dirigida por Lionel Scaloni y liderada por un Messi “más maduro, mucho más colectivo”, dijo el periodista y escritor argentino Ezequiel Fernández Moores.



Poyet admite que deja la Copa fuera a la hora de medir la carrera de un gran jugador. Sin embargo, el entrenador uruguayo reconoció que como a muchos fanáticos del fútbol le “preocupaba” que Messi y Cristiano Ronaldo, los dos líderes de su generación, no ganaran nada con sus selecciones.



Una preocupación que quedó atrás en Brasil 2021, cuando Argentina levantó la Copa América frente al local en el Maracaná. Cristiano ganó con su Portugal la Eurocopa en 2016. “Ganar el Mundial sería un plus, pero Messi va a estar en la historia, se va a comparar todo el mundo con Messi en los próximos 30 o 40 años”, dijo el exjugador de la selección uruguaya.



Fernández Moores fue aún más lejos y recordó un jocoso comentario popular que reza: “Si Messi no gana un mundial, que se jodan los mundiales”.



Lejos del nivel del delantero del PSG, varios de sus compañeros de generación están inmersos en la duda.



“Messi llega en gran forma, el resto me parece que son una gran incógnita”, resumió Fernández Moores. Las dudas se agigantan en Cavani, jugador del Valencia, sentido de un tobillo a 12 días del Mundial. Más entero físicamente, Suárez –goleador histórico de la Celeste, seguido por Cavani– dejó lugar a especulaciones con su decisión de dejar Europa y recalar en Nacional de Montevideo en la antesala del Mundial.

Ronaldo, una ilusión



A los 37 años, el capitán portugués jugará en Qatar su quinto mundial, la última oportunidad para que logre el gran título.



Desde sus primeros y exitosos pasos en el Mundial de Alemania 2006 (semifinales), la superestrella ha vivido varias desilusiones en el gran torneo, siendo incapaz de superar los octavos (2010 y 2018) e incluso cayendo eliminado en primera ronda (2014).



Pero el cinco veces Balón de Oro inauguró su palmarés con Portugal ganando la Eurocopa de Francia 2016, ampliándolo con la Liga de Naciones 2019, los dos primeros trofeos en la historia de la Seleçao.



Cinco veces ganador de la Liga de Campeones (una con el Manchester United y cinco con el Real Madrid), Ronaldo reinó en el fútbol mundial junto con su eterno rival Lionel Messi, siete veces Balón de Oro. Pero en las últimas temporadas ha mostrado su declive, tanto en la Juventus como en el Manchester United, al que volvió en 2021 y en el que no es titular esta temporada.

Los años pasan y el portugués no parece capaz de mantener la misma energía. Muy lejos del regateador irresistible de sus inicios, se ha convertido en un delantero centro con gran definición, logrando convertirse en el máximo goleador de la Champions (140 tantos, por 129 de Messi, su primer perseguidor).



Con más de 800 goles en partidos oficiales (117 con Portugal, récord de selecciones), superó también al mítico Pelé (767) y el antiguo récord mundial, los 805 del checo Josef Bican.



En Qatar tendrá la ocasión de convertirse en el primer jugador en marcar en cinco ediciones del Mundial. Pero mira más lejos. “Quiero seguir en el equipo nacional en el Mundial y en el campeonato de Europa (2024)”, declaró en septiembre.

Suárez, con el ojo en el arco



Envalentonado por la obtención del Campeonato Uruguayo con el equipo que lo formó, el Pistolero deberá demostrar que aún está a nivel de la élite. Los uruguayos conquistaron la Copa América 2011 en Argentina, un año después de alcanzar, junto a Diego Forlán, el cuarto puesto en Sudáfrica 2010.



En Qatar, sin Óscar Tabárez en el banco, sustituido por Diego Alonso, buscan sorprender de la mano de una renovación que tiene en los mediocampistas Federico Valverde (Real Madrid) y Rodrigo Bentancur (Tottenham), y el delantero Darwin Núñez (Liverpool) a sus principales exponentes.



Suárez es un jugador exitoso y en Qatar quiere llegar lo más lejos posible. El letal delantero tiene 35 años, pero advierte que eso no será impedimento para brillar en la Copa del Mundo.

Lewandowski, a romper las redes

Robert Lewandowski ha sido reconocido como uno de los mejores goleadores del mundo y lo demuestra por estos días en el Barcelona. Líder en Polonia, el delantero llega al Mundial con 34 años.

Karim Benzema estuvo fuera de la selección de Francia, pero ahora es uno de los pilares. Llega a Qatar con el Balón de Oro 2022 en su vitrina de trofeos y con 34 años quiere llevar a su país a reeditar lo hecho en el 2018.



Modric tiene 37 años y hace cuatro llegó a la final con Croacia, la que perdió con Francia, pero esta vez su ilusión es obtener el trofeo. Tiene 37 años.



El seleccionador Zlatko Dalic dio a conocer la lista de 26 jugadores en la que destaca,

de nuevo, el talento de sus mediocampistas con Modric, el interista Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, del Chelsea.



Müller es el gran referente de la selección de Alemania y es el quinto goleador más importante en los mundiales con 10 anotaciones en ese seleccionado. Ya fue campeón mundial y llega a Qatar con 33 años por otro título más.



España tiene en Sergio Busquets a uno de sus jugadores claves. Jugará su cuarto mundial de fútbol y a sus 34 años parece ser el último. Participó en el título del 2010 y esta vez quiere volver a jugar una final.



Precisamente, desde el 2010, Manuel Neuer es el arquero de Alemania, ganó el título en el 2014 y esta vez en Qatar el seguro portero llega con 36 años.



Dani Alves tiene 39 años y será el brasileño de mayor edad en participar en un mundial. Superará el récord de Djalma Santos, bicampeón mundial en 1958 y 1962, quien con 37 años estuvo en el Mundial de 1966, donde jugó en la derrota 3-1 ante Hungría.



“Hoy es el día de la victoria y por eso estoy muy feliz. Esta noticia me llena de orgullo y satisfacción. Hace cuatro años estábamos en la misma situación y resultó que yo quedaba fuera por una lesión grave. Las lágrimas que fueron de tristeza ese día hoy son de alegría”, manifestó Alves cuando se conoció la convocatoria de Tite.



Alves jugará su tercera Copa del Mundo, cuenta con 125 partidos, ha marcado ocho goles con la camiseta de Brasil y cierra este listado de grandiosos futbolistas que le dirán adiós al Mundial en Qatar.



(Lo invitamos también a leer)

(Byron Castillo: la sanción final del TAS a Ecuador a horas del Mundial de Catar)

(Duván Zapata: vea el golazo con el que volvió a celebrar después de 7 meses)



DEPORTES