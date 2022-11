Brasil espera mostrarle al mundo, cuando enfrente este lunes a Suiza, que sigue siendo un fuerte candidato al título en Catar pese a la baja de dos titularísimos: el astro Neymar y el lateral Danilo.

El 'scratch' de Tite tiene la chance de dar un golpe de mesa sin su principal figura, lesionada del tobillo derecho en el debut victorioso ante Serbia (2-0), en un duelo que se disputará en el estadio 974 de Doha y donde puede sellar su paso anticipado a octavos de final. Neymar realiza un tratamiento de fisioterapia para intentar sanarse y volver pronto a las canchas para luchar por el esquivo hexacampeonato en su tercer Mundial, tras sus pasos desafortunados en Brasil-2014 y Rusia-2018.



Tite y el astro del Paris Saint Germain confían en que volverá a tener minutos en el torneo, pero la realidad es que su espacio deberá ser ocupado en la segunda salida brasileña en el Grupo G, que lidera con tres puntos.



Suiza tiene los mismos después de derrotar a Camerún (1-0). El ganador del partido pasará de ronda desde que el adversario que enfrenta en el tercer duelo (Camerún, en el caso brasileño; Serbia, en el suizo) no triunfe en el Al Janoub.



"Con el talento, con el grupo que tenemos, con los jugadores que tenemos, vamos a lograr mantener el nivel", aseguró el zaguero Marquinhos.

Las opciones de Tite

Aunque es una baja sensible, el seleccionador de Brasil tiene varias cartas para suplir al atacante de 30 años. Debido a sus numerosas ausencias por sanción o lesión, la 'Seleção' aprendió a vivir sin su estrella: sin él, alzó la Copa América-2019 y no perdió en los siete juegos del clasificatorio sudamericano en los que no estuvo (cinco victorias, dos empates).

En cuatro de esos cotejos, el mediocampista Lucas Paquetá asumió el testigo del crack. El volante del West Ham (ENG) jugó de '8' contra Serbia, pero puede subir de línea y dar entrada a un volante mixto como Fred o Bruno Guimaraes. Rodrygo, de 21 años, se ha perfilado como un futbolista "comodín".



Entre sus dotes polifuncionales está el de jugar como '10', una posición que ya ha ejecutado en el Real Madrid. También cabe la posibilidad de que Everton Ribeiro lidere la creación para alimentar a Richarlison, autor de un doblete ante Serbia, una chance más remota porque en el Flamengo suele jugar por las bandas.

"Hay ajustes que pueden hacerse y ser ejecutados de una u otra forma. El equipo ya tiene un bagaje, una forma de jugar, que no va a cambiar en momentos de presión", dijo el DT el domingo en rueda de prensa.

Sin temor

Neymar, figura de Brasil. Foto: Reuters

Los focos alumbran el vacío dejado por 'Ney', pero la falta de Danilo es muy significativa: el lateral de la Juventus (ITA) ha sido indiscutible en la banda derecha en el camino hacia Catar.



El experimentado Dani Alves, de 39 años, es el reemplazo natural, pero Tite también ha probado al central Éder Militao, que comenzó su carrera en esa posición. "Militao es más defensivo, Dani Alves tiene más calidad y un pie excepcional", valoró el volante Casemiro.

La Suiza de Murat Yakin parece indiferente al ruido alrededor del rompecabezas de Tite para armar el equipo, cuyo once es una incógnita. La baja de Neymar "no cambia nada para nosotros y no nos facilita la tarea", señaló Yakin.



"Creo que ellos van a reemplazar bien a Neymar y necesitamos estar preparados". El 'A-Team', con el '10' en campo, amargó el estreno brasileño en Rusia-2018 (1-1) y tiene como su principal credencial haber dejado a Italia, campeón de la Eurocopa-2020, sin Copa del Mundo.



Los europeos, con el atacante Breel Embolo a punto, buscarán la carambola de pasar de ronda y quebrar la imbatibilidad de los sudamericanos, que llevan 16 partidos sin perder. "Conocemos el desafío pero no vamos a escondernos. Sabemos nuestra calidad y qué somos capaces de mostrar", sostuvo el defensa central Nico Elvedi. "Se puede ganar a cualquier equipo del mundo".



Brasil vs. Suiza

11 a. m.

TV: Directv, Caracol, RCN



AFP

