Los pros y contras de la idea de hacer el Mundial de Fútbol cada dos años

Para muchos hinchas del fútbol, la vida se divide en periodos de cuatro años, el lapso que pasa entre un Mundial y el siguiente. Y sobre ese calendario se plantea la programación del fútbol en el mundo, teniendo en cuenta las eliminatorias, los torneos continentales e, incluso, los certámenes de clubes.



Obviamente, la Fifa lo mira también desde el punto de vista del fútbol como negocio: según el portal The Economy Journal, la Copa del Mundo de Rusia 2018 le dejó a la entidad ingresos por 6.400 millones de dólares. En la realización del torneo se gastaron unos 2.000 millones, lo que deja 4.400 millones libres. Eso, sin contar gastos de estadios y demás, que corren por cuenta del país organizador.

Gianni Infantino, el hombre que asumió el mando de la Fifa después del ‘Fifagate’, lanzó una polémica propuesta, que ya generó un pulso, especialmente, con la Uefa, que se declaró abiertamente en oposición: jugar la Copa del Mundo cada dos años.



Infantino ha venido tanteando el terreno (de hecho, acaba de hacer una gira por Suramérica, pasando por Colombia, Venezuela, Chile y Argentina), y en medio de actos públicos, festejos y demás fue discutiendo los alcances de la propuesta. Y este martes, luego de una reunión del consejo de la Fifa, el máximo dirigente de la entidad planteó una “cumbre virtual global” para el próximo 20 de diciembre, en la que se aborde “el futuro del fútbol”.



El planteamiento del presidente de la Fifa es que no solo el Mundial masculino sea cada dos años, sino también el femenino, con lo cual todos los años habría una competición de primer nivel organizada por el ente rector. Esa alternancia también se haría con las competencias continentales como la Copa América y la Eurocopa, aunque estas, por ahora, siguen en el lapso de cuatro años entre cada edición. Aunque con el torneo de Conmebol no se sabe...



Gianni Infantino, presidente de la Fifa, es el autor de la polémica propuesta. Foto: AFP

A propósito, ya la Confederación Suramericana de Fútbol se había declarado también en contra de esa propuesta.



“La idea de la Copa del Mundo es reunir a los futbolistas más talentosos, los técnicos más destacados y los árbitros más capacitados para determinar en una competencia leal y justa cuál es la mejor selección del planeta. Esto no se puede lograr sin una preparación apropiada, sin que los equipos desarrollen sus cualidades y los técnicos diseñen y apliquen estrategias. Todo esto se traduce en tiempo, en entrenamientos, en planificación, en partidos”, dijo la Conmebol en un comunicado el 10 de septiembre.



“No existe una justificación deportiva para acortar el periodo entre Copas del Mundo”, agregó.



En su periplo por Suramérica, Infantino incluso calentó el oído con la posibilidad de otorgarle la sede del Mundial de 2030 a Suramérica. “Si se habla de un Mundial cada año, masculino y femenino, de cinco países vecinos que pueden organizarlo, en 20 años el Mundial puede ser organizado por casi 100 países, dándole un gran impulso al fútbol. Hoy hasta que vuelve un Mundial a un continente pasan 24 años y eso es más que una generación”, expresó Infantino.



Sin embargo, la postura de la Conmebol no parece haber cambiado, a pesar de los cantos de sirena. “Nosotros creemos que en dos años es imposible realizar un Mundial. No vemos cómo existirán los tiempos para hacer así una Copa del Mundo. Conmebol se mantiene porque hasta el momento no hay ningún cambio. Él (Infantino) nos escuchó e insistió en que lo que quiso hacer es abrir un debate”, le reveló Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana y vicepresidente de la Conmebol, al periodista Carlos Antonio Vélez, de Antena 2.



En dos años es imposible realizar un Mundial. No vemos cómo existirán los tiempos para hacer así una Copa del Mundo FACEBOOK

TWITTER

“Lo ideal sería estar cada dos años, pero los tiempos no nos dan. Crearía muchas dificultades para poder hacerlo. Hoy no nos dan los tiempos y dentro de la estructura empresarial de las federaciones de Sudamérica también tendría dificultades”, añadió Jesurún.



Habría que preguntar cómo sería el formato de las eliminatorias, especialmente, en continentes como África o Asia, donde ese proceso comienza con mucha anticipación. La eliminatoria africana para el Mundial de 2022, por ejemplo, comenzó el 6 de junio de 2019, con un partido entre Mongolia y Brunéi. ¿Alcanzará el tiempo?



Pero si la Conmebol no está de acuerdo con la idea, la Uefa ya parece estar en franca oposición al proyecto. Los diarios franceses L’Equipe y Le Monde revelaron un estudio que la Uefa realizó acerca de cómo afectaría la idea del Mundial cada dos años a sus federaciones.



El cálculo es que se dejarían de ganar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, solo en lo relacionado con las selecciones nacionales, sin tener en cuenta las afectaciones a las competiciones de clubes. También sería la sentencia de muerte para un torneo recién creado y que ya tuvo dos ediciones, la Liga de Naciones de la Uefa.



Hay otro bloque de federaciones que, incluso, podrían ir mucho más allá. “Si una mayoría en el seno de la Fifa decide aprobar una propuesta sobre Mundiales bienales, las federaciones nórdicas tendrán que contemplar nuevas acciones y escenarios que sean conformes a nuestros valores fundamentales”, dijo un comunicado conjunto de seis de las federaciones nórdicas afiliadas a la Uefa: Dinamarca, Islas Feroe, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.



Varias entidades aseguran que no existe una justificación deportiva para acortar el periodo entre Copas del Mundo. Foto: Jewel Samad / AFP

¿Y los jugadores?

La Fifa no solo ha tanteado el tema entre los dirigentes, sino que también ha hecho rodar la bola entre los seleccionadores nacionales. El francés Arsene Wenger, extécnico del Arsenal, fue el designado para diseñar una propuesta de calendario internacional y consultarla con los técnicos. El martes hizo una reunión virtual para ello y este jueves tendrá otra.



“El calendario internacional mantiene el equilibrio entre el fútbol de clubes y el de selecciones, porque determina las fechas en las que los futbolistas representan a sus países. Este equilibrio es de un 80-20, y queremos que continúe siendo así. No obstante, el formato actual ya no sirve y está obsoleto”, señaló Wenger, nombrado director de desarrollo del fútbol mundial.



La idea es tener solo dos periodos de selecciones, en marzo y octubre, pero en el que se jugarían entre siete y ocho partidos. Eso obligaría a parar las ligas locales en esos meses.



Infantino, por ejemplo, recalcó que el formato actual complica mucho el trabajo para los futbolistas de continentes distintos a Europa. “Hoy, un jugador como Lionel Messi viaja en 4 años 400.000 kilómetros, mientras que un jugador europeo del mismo nivel viaja casi diez veces menos”, dijo.



Aunque las consultas han incluido a los capitanes de las selecciones nacionales, los futbolistas, en general, no se sienten escuchados. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) también se declaró en contra de la idea.



Los futbolistas, en general, no se sienten escuchados en su postura sobre este posible cambio. Foto: CHRISTOPHE SIMON / AFP

“Los jugadores tienen unos límites fisiológicos naturales, y un interés inherente en el avance sostenible del juego: el éxito del deporte depende de su bienestar físico y mental. Lo que decidimos en los altos niveles del juego repercute en miles de profesionales de todo el mundo”, declaró el secretario general de FIFPro, Jonas Baer-Hoffmann.



“Sin el acuerdo de los jugadores, que dan vida a todas las competiciones con su presencia sobre el campo de juego, ninguna de tales reformas tendrá la legitimidad requerida”, dijo.



Referentes del fútbol femenino también mostraron su oposición. “Añadir Mundiales para ganar más dinero es una idea que no se ajusta a la situación actual. Es un deporte de alto nivel que exige mucho a los deportistas. Encadenar torneos es muy duro física y mentalmente. Esto demuestra que los que toman las decisiones no están en el terreno de juego y no tienen consideración por los jugadores”, aseguró Ada Hegerberg, ganadora del primer Balón de Oro femenino, en 2018, a la AFP.

Añadir Mundiales para ganar más dinero es una idea que no se ajusta a la situación actual FACEBOOK

TWITTER

Un tradicional crítico del trabajo de la Fifa y la Conmebol, el paraguayo José Luis Chilavert, también fue con todo contra la propuesta. “Creo que le dan más importancia a lo económico que a lo deportivo. No les interesa la salud del futbolista profesional”, le dijo Chilavert a Radio del Plata, y agregó: “Domínguez le pidió a la Fifa que el entretiempo dure 25 minutos. Uno pide cada dos años el Mundial y el otro el entretiempo, esta gente no entiende nada de fútbol”.



Por ahora, Infantino juega con muchos factores en contra. Pero ya logró aumentar de 36 a 48 los equipos para el Mundial de 2026. ¿Tendrá el mismo poder de convencimiento ahora?



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

SUBEDITOR DE DEPORTES

