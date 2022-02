El Reino Unido e Irlanda descartaron presentar su candidatura a organizar el Mundial de 2030 y se centrarán en una campaña conjunta para albergar la Eurocopa de 2028, anunciaron este lunes sus respectivas federaciones de fútbol.

Las federaciones de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Irlanda concluyeron que la Eurocopa representaría una mejor opción que el Mundial tras un estudio de viabilidad financiado por el gobierno del Reino Unido.



"Las cinco federaciones han decidido centrarse únicamente en una candidatura oficial para organizar la Eurocopa 2028 y han determinado no presentar una candidatura para el Mundial de 2030", señalaron en un comunicado.

Hay otras opciones



El abandono de la candidatura británica deja via libre a la formada por España y Portugal par intentar organizar el Mundial de 2030. Los solicitantes interesados en albergar la Eurocopa 2028 deben confirmar su interés antes del 23 de marzo y las candidaturas se anunciarán el 5 de abril.



El país o países anfitriones del torneo serán designados en septiembre de 2023 por la UEFA. El proceso iniciado por el organismo europeo, contrario al proyecto de organizar el Mundial cada dos años, no tiene en cuenta por tanto una posible revisión del calendario internacional a partir de 2024 y supone que el verano de 2028 no estará ocupado por el Mundial.



AFP