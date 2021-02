Presidente de la Fifa: idea para mejorar el Mundial de Clubes

El presidente de la Fifa Gianni Infantino mostró este jueves en una entrevista con la AFP su voluntad de dar mayor relevancia al Mundial de Clubes, ampliando el número de equipos participantes, lo que estimulará la competición internacional entre clubes.



"Estamos enfocando la competición en el Mundial de Clubes, por ejemplo, para tener no sólo un club presente de cada confederación, sino más participación, porque necesitamos estimular el fútbol de clubes en el mundo entero", afirmó Infantino desde Catar, donde este jueves Tigres de México y Bayern Múnich disputarán la final del torneo mundialista.



Este año se da la circunstancia de que tendrán lugar dos Mundiales de Clubes, la edición del 2020, que tiene lugar en Catar del 4 al 11 de febrero después de que fuese aplazada por la pandemia de coronavirus, y la de 2021, prevista en Japón el mes de diciembre.



En 2021 se iba a disputar un renovado y lucrativo Mundial de Clubes en China, con 24 equipos, entre ellos ocho europeos. Pero la competición ampliada no se podrá ver hasta una fecha posterior, después del aplazamiento de la Eurocopa y de la Copa América a los meses de junio y julio.



Infantino no precisó este jueves cuándo podría estrenarse el nuevo formato. "(Pero) ya hemos decidido que el nuevo Mundial de Clubes contará con 24 equipos de los diferentes continentes", afirmó a la AFP.



"Todavía tendremos que encontrar el espacio adecuado para el nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos. No es evidentemente un reto fácil en este periodo (...) Si tenemos que esperar un año más lo haremos", insistió Infantino.



AFP