El Mundial de Clubes de la Fifa sigue en el limbo, debido a que la entidad aún no ha tomado una decisión sobre el lugar donde se va a disputar la edición correspondiente al 2022.

La más reciente edición, la de 2021, se jugó en febrero de 2022 en Emiratos Árabes y la ganó el Chelsea, al derrotar 2-1 a Palmeiras.



Por ahora, la Fifa tiene programado el torneo para la semana del 6 al 13 de febrero de 2023, pero no ha conseguido sede. No hubo acuerdo con Emiratos Árabes ni tampoco con China, que en su momento aspiró a recibirlo.



Además, con la Copa del Mundo como prioridad, la decisión de la sede del Mundial de Clubes ha pasado a un segundo plano. Pero ahora, habría una opción para destrabar el asunto.



Según el diario español As, Estados Unidos, una de las sedes del Mundial de 2026, es el principal candidato para organizar la próxima edición del torneo.

El problema para el Real Madrid en el Mundial de Clubes



El grupo de clasificados al Mundial de Clubes lo encabeza el Real Madrid, tras ganar la Liga de Campeones. Sin embargo, la presencia del equipo de Carlo Ancelotti es otro problema para la realización del torneo, ya que, para las fechas en la que está programado se jugarán las semifinales de la Copa del Rey.

Real Madrid



La Conmebol aún no define su representante. Saldrá de la final de la Copa Libertadores, que disputarán Flamengo y Athlético Paranaense, ambos de Brasil, el próximo 29 de octubre, en Guayaquil (Ecuador).



