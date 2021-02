André-Pierre Gignac, por su momento cumbre con Tigres contra Bayern

La historia de los Tigres se divide en antes y después de André-Pierre Gignac, y este jueves podría alcanzar su momento cumbre si vencen en la final de la Copa Mundial de Clubes de la Fifa Catar-2020 a un Bayern Múnich con profundo aroma francés.



Hay en la nómina del poderoso Bayern seis futbolistas nacidos en Francia, y cuatro de ellos ganaron la Uefa Champions League 2019-20: Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Corentin Tolisso y Kingsley Coman.



Pero ninguno de ellos en lo individual representa tanto para el equipo muniqués como Gignac para los Tigres a sus 35 años de edad. Era junio de 2015 cuando Gignac llegó a los felinos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un equipo que en 55 años apenas había ganado tres títulos de liga en la primera división mexicana y tres copas nacionales.



Con 'Dedé' a bordo, los Tigres tuvieron que ampliar sus vitrinas para guardar más trofeos, cuatro de liga, tres de campeón de campeones y por fin un título internacional: la Concacaf Champions League.



Esta Champions de la Concacaf había sido un trofeo esquivo para los Tigres, incluso con Gignac perdieron tres finales (2015-16, 2016-17 y 2019). "Por fin ganamos esta pinche copa", dijo Gignac tras coronarse en la edición 2020, lo que significó el pase al Mundial de Clubes.

Profunda huella de goles

Gignac no sólo se ha convertido en ídolo de los Tigres. A puro gol también se ha afianzado en figura de la Liga MX, y de manera vertiginosa ha hecho suyos récords que tenían décadas de haber sido establecidos.



En agosto de 2019 llegó a 105 goles en todo tipo de torneos oficiales con los felinos y se convirtió en el máximo anotador histórico del club al romper una marca que el mexicano Tomás Boy tuvo en posesión durante 31 años.



"En su momento el mejor de Tigres fue Boy, ahora es Gignac", resaltó el argentino Lucas Lobos, otra figura histórica de los felinos.



Al año siguiente, en noviembre, el francés superó una marca de 74 años al desplazar al legendario español Isidro Lángara como el máximo anotador europeo en la liga mexicana al llegar a 125 goles.



Con el paso de los torneos, Gignac no sólo ha establecido récords, también ha desatado el debate en las redes sociales: ¿es el mejor goleador extranjero que ha llegado al fútbol mexicano? "Seas o no seas de Tigres, uno debe reconocer la grandeza de Gignac", apuntó el periodista de Televisión Azteca Carlos Guerrero.



"En unos años lo recordaremos como recordamos a Cabinho, a José Cardozo, a Carlos Reinoso". Con 126 goles sólo en el torneo local, Gignac aún está lejos de los máximos cañoneros históricos de la liga azteca: el brasileño Cabinho (312), los mexicanos Carlos Hermosillo (294) y Jared Borgetti (252) y el paraguayo Cardozo (249), pero este exdelantero guaraní ha manifestado su admiración por el francés.



"Gignac para mí ha sido uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Me gusta ver un jugador así, competitivo, un jugador que no le gusta perder, y últimamente lo han comparado mucho conmigo por los goles", apuntó Cardozo desde el retiro.

El momento cumbre

En este Mundial de Clubes Catar-2020, Gignac ha marcado tres goles valiosos para llegar a la final, los dos para vencer 2-1 al Ulsan Hyundai en el partido de debut y el del triunfo 1-0 contra el Palmeiras en semifinales.



Con esos goles, el francés aumentó a 147 tantos su cuenta individual con los Tigres y buscará ante el Bayern ayudar a la Concacaf a ganar un trofeo que se han repartido exclusivamente entre la Uefa y Conmebol. "Vinimos a hacer historia", alardeó Gignac.



La tarea no luce sencilla porque el arco del Bayern es protegido por el portero alemán Manuel Neuer, pero Gignac ya lo vulneró una vez; sucedió el 13 de noviembre de 2015 en un partido amistoso en el que Francia venció 2-0 a Alemania en el Stade de France.



Gignac marcó el segundo gol y, por cierto, lo dedicó a los Libres y Lokos, una barra de aficionados que apoya a los Tigres con la que recién comenzaba a identificarse.



Si Gignac se mantiene en plan goleador contra el Bayern Múnich y hace campeón del Mundial de Clubes a su equipo no sólo será un momento cumbre para los Tigres, también lo será para el fútbol mexicano y para la Concacaf entera.



Cristian Martinoli, narrador de fútbol de TV Azteca, expresó en redes sociales que si eso sucede, "vayan preparando la fiesta para retirar el número 10 de Tigres".



AFP