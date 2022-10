El Mundial de Catar 2022 está cerca y los organizadores del certamen saben que el fútbol, mueve masas y que muchos de los aficionados que estarán en ese país son muy amigos de las bebidas alcohólicas.



Desde un principio es un tema que acapara la atención, púes en Catar no quieren vivir con momentos difíciles con ese tipo de público.



El CEO de Qatar 2022, Nasser Al Khater, informó que se tomaron varias medidas para evitar problemas, entre ellas, se habilitarán espacios para los embriagados.

Algo justo



“Tenemos planes para que las personas se pongan sobrias si han estado bebiendo en exceso. Es un lugar para asegurarse de que se mantengan a salvo, que no sean dañinos para nadie más”, dijo a Sky News Al Khater.



Y agregó: “Todo lo que pedimos es que la gente sea respetuosa con nuestra cultura”.



Catar no quiere impedir que la gente tome trago y se emborrache, pero sí quiere que se respete su cultura y no se presentes problemas.



“No se puede hacer nada que perjudique a otras personas ni destruir la propiedad pública. Siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos los fans son bienvenidos y no hay nada de qué preocuparte”, sentenció.



