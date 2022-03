Gracias a la holgura de su campaña, el seleccionado argentino, allá por mediados de noviembre, se sumó al goteo de los clasificados al Mundial 2022. Será la decimotercera participación consecutiva, desde la ausencia en México 1970. Más de cuatro meses después, desde este jueves y durante otros cinco días se vendrá un torrente de 14 países nuevos con boleto confirmado para Qatar. No serán los últimos. Quedarán tres cupos que se definirán en junio: dos en los Repechajes intercontinentales (quinto de Conmebol vs. tercero de Asia y cuarto de Concacaf vs. Oceanía) y uno de Europa, a raíz de la postergación de la llave Escocia-Ucrania por la invasión rusa.

El menú ofrece atracciones cercanas, por la inminente clasificación de Ecuador, con la conducción de Gustavo Alfaro, y el riesgo latente de que Colombia, tras haber estado en los últimos dos mundiales con José Pekerman, vea el próximo por televisión. Subiendo la mirada a Europa, el morbo está servido porque entre la Italia campeona de Europa y el Portugal de Cristiano Ronaldo solo uno llegará a Medio Oriente. Más estruendoso sería que ninguno de los dos lo haga porque no superan la eliminatoria previa a encontrarse cara a cara por el codiciado billete.



(No deje de leer: Selección Colombia: estas son todas las opciones para ir al Mundial).



En África tenemos a Héctor Cúper al frente de República Democrática del Congo y en Asia, Rodolfo Arruabarrena asumió hace un par de meses en Emiratos Árabes Unidos con la compleja misión de acceder al Repechaje ante el quinto de Conmebol. En la Concacaf, Gerardo Martino tiene la presión de sellar la clasificación de México tras una campaña con varios altibajos. El siguiente es el panorama en cada una de las cinco las asociaciones continentales:

Conmebol

Facebook Twitter Linkedin

La Selección Colombia comenzó trabajos este domingo en Barranquiilla. Foto: Cristian Álvarez. FCF

A Brasil y a Argentina este jueves se puede agregar Ecuador, al que le basta un empate en su visita a Paraguay, ya sin posibilidades ni mejoría con los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. “Estoy a punto de cumplir el sueño de estar en un Mundial. Será el hecho más significativo en mis 30 años de carrera como entrenador”, expresó Alfaro, que llevó adelante una renovación generacional en el plantel de Ecuador.



El choque de alta tensión de este jueves lo protagonizarán Uruguay (4º, con 22 puntos) ante Perú (5º, con 21). Los dos vienen en alza. Con la contratación de Diego Alonso, el seleccionado charrúa ganó en las últimas dos fechas y salió del pozo en que estaba con el Maestro Tabárez. Si triunfa hoy y Chile resigna puntos en Brasil, Uruguay conseguirá la clasificación anticipada. Luis Suárez, con pocos minutos últimamente en Atlético de Madrid, llega fresco: “Tengo mucho entusiasmo. Antes se decía que jugaba demasiado y debía descansar. Ahora juego menos de lo que espero y me siento con más ganas de hacerlo con la selección”.



Ricardo Gareca, tras una primera etapa floja, reposicionó a Perú al obtener 10 de los últimos 12 puntos. Busca la segunda clasificación consecutiva, tras haber ido a Rusia 2018 a través del Repechaje con Nueva Zelanda. Chile (6º, con 19) no se puede volver con las manos vacías de su visita a Brasil y a Colombia (7º, con 17) solo le valen los tres puntos cuando reciba a Bolivia. De acuerdo con las cuentas que arrojen esta jornada, la última fecha, el martes próximo, promete dos cruces decisivos: Chile vs. Uruguay y Perú vs. Paraguay.



(Además: Selección Colombia: la dura sanción que recibió para el partido vs. Bolivia).

Uefa

Facebook Twitter Linkedin

Ronaldo podría ver en riesgo su presencia en Catar. Foto: EFE

Restan por dilucidar tres plazas entre 11 equipos, tras la exclusión de Rusia, que ubica a Polonia directamente en una de las finales, a la espera del vencedor del cotejo de hoy entre Suecia y República Checa.



En Palermo, Italia, con el regreso Mario Balotelli en la convocatoria, enfrenta hoy a Macedonia del Norte, que tiene al veterano Goran Pandev (38 años) como referencia ofensiva. Tras quedar al margen del último Mundial por primera vez en 58 años, la Azzurra vuelve a caminar por la cornisa. De superar a Macedonia del Norte, le espera el próximo martes el vencedor de Portugal-Turquía, encuentro en el que Cristiano Ronaldo empezará a jugar las posibilidades de estar en su quinto Mundial.



Con Escocia-Ucrania postergado hasta junio, la otra semifinal de esa llave es la que disputarán hoy Gales (con Gareth Bale) y Austria.Los 10 países ya clasificados: España, Alemania, Inglaterra, Serbia, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda y Croacia.

Concacaf

Facebook Twitter Linkedin

Canadá está cerca de hacer historia. Foto: EFE

Con Canadá (1º, con 25 puntos) muy cerca de volver a un Mundial tras 36 años, el 'Tata' Martino intenta avanzar hacia una de las otras dos plazas directas en el trascendente partido de este jueves ante los Estados Unidos, en el estadio Azteca. Ambos seleccionados tienen 21 puntos, pero los norteamericanos están segundos por mejor diferencia de gol. La prensa mexicana describe un clima caldeado para el técnico argentino. Hasta se especula con un despido en caso de derrota y la inmediata designación de Miguel “Piojo” Herrera. En las dos fechas finales, México se medirá con Panamá (4º, con 17) y El Salvador (6º, con 9).

África

Facebook Twitter Linkedin

Sadio Mané fue elegido como el mejor futbolista de la reciente Copa de África. Foto: AFP

Acostumbrado a los destinos exóticos, Héctor Cúper llevó a República del Congo a terminar primera en el Grupo F, por delante de Benín, Tanzania y Madagascar. Entre el viernes y el martes afrontará la serie final ante Marruecos (con Hakimi y En-Nesyri). Hay un play-off estelar, que repetirá la final de la Copa África: Senegal (Sadio Mané) vs. Egipto (Mo Salah). Los otras tres series: Camerún vs. Argelia (con Riyad Mahrez), Ghana vs. Nigeria y Túnez vs. Malí.

Asia

Facebook Twitter Linkedin

Japón se clasificó este jueves. Foto: EFE

Están clasificados Irán y Corea del Sur. En la otra zona, a falta de una jornada, el triunfo de Japón (21 puntos) sobre Australia (15), en Sidney, por 2 a 0, con sendos goles de Kaoru Mitoma en el final, no solo le otorgó la clasificación al seleccionado nipón, sino que le dio el boleto a Arabia Saudita (19), que más tarde será visitante de China (sin chances). El Vasco Arruabarrena debutará hoy en Emiratos Árabes, que recibe a Irán, y el martes visitará a Corea del Sur. El objetivo es conservar el tercer lugar -le lleva tres puntos de ventaja a Líbano- para luego enfrentar al tercero del otro grupo (por el momento es Australia) y acceder al Repechaje de junio contra el quinto de la Conmebol (hoy, Perú), que se disputará a un único partido en Qatar. Debido a los calendarios comprimidos por la pandemia, se modificó el Repechaje en cotejos de ida y vuelta.

CLAUDIO MAURI

LA NACIÓN, DE ARGENTINA

DEL GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA (GDA)