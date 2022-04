El seleccionador de Irán, cuyo equipo formará parte del Grupo B del Mundial-2022, donde también estará Estados Unidos, aseguró querer "solo pensar en el fútbol", pese al contexto político e histórico receloso entre los dos países

"No me interesan los temas políticos respecto a Estados Unidos (...). Solo queremos pensar en el fútbol", indicó Dragan Skocic a la agencia estatal IRNA, tras el sorteo del viernes.



Problema serio

Desde la revolución islámica de 1979 marcada por la crisis de los rehenes estadounidenses, las relaciones entre ambos países no son las mejores.



Es la segunda vez que Irán y Estados Unidos están en el mismo grupo en fases finales de Copa del Mundo.



En 1998, en Francia, Irán había derrotado a los estadounidenses por 2-1. Las relaciones son de nuevo tensas desde la retirada de Estados Unidos del acuerdo sobre el desarrollo nuclear iraní en 2018 y el retorno de sus sanciones contra la República Islámica.



Pero hay otro problema, pues países opositores y ONG solicitaron a la Fifa sancionar a la federación iraní e impedir la participación en el Mundial.



La razón es el rechazo de ese país al ingreso de las mujeres a los estadios de fútbol, hecho que sucedió en el partido Irán vs. Líbano, en la eliminatoria mundialista.



"Alrededor de 2.000 mujeres iraníes, que habían comprado entradas para el partido entre Irán y Líbano, estaban presentes en el perímetro del estadio Imam Reza (en Mashhad, noreste), pero no pudieron entrar al estadio", precisó la agencia de prensa ISNA.



Y hasta el momento, la Fifa no ha tomado cartas en el asunto y tampoco se ha pronunciado sobre el tema.



