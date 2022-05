La Comisión de Árbitros de la Fifa ha anunciado las listas de los colegiados seleccionados para la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.

La entidad advirtió que tras valorar la calidad de su trabajo y el rendimiento mostrado en torneos de la Fifa, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años, en estrecha colaboración con las seis confederaciones se han escogido 36 árbitros, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo arbitral de vídeo.



La explicación

"Como siempre, hemos antepuesto la calidad a todo lo demás, y los colegiados escogidos tienen el máximo nivel mundial" —explica Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la Fifa—.



El proyecto «Rumbo a Catar 2022» empezó en 2019. Se analizaron más de 50 tríos arbitrales como posibles candidatos, que se han sometido a una preparación intensa. No obstante, la pandemia de COVID-19 hizo que esta preparación no fuera nada fácil, ya que las actividades presenciales se suspendieron durante mucho tiempo.



"Hemos anunciado los nombres con tanta antelación porque queremos trabajar todavía más con los colegiados nombrados para la Copa Mundial de la Fifa y hacerles un seguimiento en los próximos meses", precisó el italiano.



Se anunció, de igual manera, que los colegiados seleccionados participarán en junio y julio en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), en los que se revisarán y analizarán vídeos de situaciones reales de partido, y participarán en sesiones prácticas de entrenamiento con futbolistas, que se grabarán para que los participantes reciban comentarios inmediatos de los instructores.



La preparación sigue estando centrada en proteger a los futbolistas y la imagen del fútbol, en dotarlo de coherencia y homogeneidad, en leer el partido desde el punto de vista técnico y táctico y entender la diversidad de mentalidades entre futbolistas y equipos —aclara Busacca—. No podemos evitar todos los errores, pero haremos lo posible por limitarlos al mínimo».



Por primera vez en la historia de la Copa Mundial la Comisión de Árbitros ha incluido también a tres árbitras y otras tantas asistentes.



"Nos complace poder contar por primera vez en la historia del Mundial con las árbitras Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda) y Yoshimi Yamashita (Japón), junto con las asistentes Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos). Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la Fifa", advierten.



"En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje de ser noticia. Se merecen estar en la Copa Mundial de la Fifa porque su rendimiento es excelente de forma constante, y ese es el factor determinante para nosotros», concluyó Collina.

Ninguno por Colombia

En el tema de Colombia, pues en el listado no figura ningún árbitro, tampoco irán un asistente, pero sí estará un representante en el tema del video, se trata de Nicolás Gallo.



Gilberto Aristizábal en 1982, Luis 'Chucho' Díaz en 1986; Armando Pérez en 1990, JJ Torres en 1994, JJ Toro en 1998, Oscar Julián Ruiz en el 2002, 2006 y 2010, Wílmar Roldán 2014 y 201, han ido los representantes colombianon en la historia de este certamen.



