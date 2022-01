Del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año se llevará a cabo el Mundial de Fútbol en Catar y si usted está dispuesto a ir, pues esta información le interesa.

Se advierte que las entredas estarán disponibles para ser adquiridas este miércoles, según se lee en AS.



La publicación señala que Fifa pondrá a la venta las boletas en su página ofocial desde la madrugada del miércoles.

El mundo, a la expectativa



"Los aficionados podrán adquirir las entradas para cada cotejo de forma individual, sin optar a un paquete de tickets o viajes con vuelo y hospedaje incluido", dice AS.



Y agregó: "Sin embargo, aún no podrán saber a qué equipos verán desde sus asientos, ya que el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo se realizará el próximo 31 de marzo, fecha en la que todavía no estarán clasificadas la totalidad de las 32 selecciones que disputarán el torneo".



Se señala en la información que a comienzos de enero que "Qatar Airways, la aerolínea insignia del emirato, lanzó a la venta una serie de paquetes 'todo incluido' cuyos precios oscilaban entre 3,500 y 7,300 dólares por persona".



El Mundial será atípico por la fecha, pues siempre se realiza en los meses de junio y julio, pero el tema del clima en Catar obligó a la organización a planearlo a finales del 2022.



