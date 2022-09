Si algo tiene el fútbol es que, en el papel, es impredecible y aunque siempre hay equipos favoritos para quedarse con los títulos, hay muchos factores que influyen para que de vez en cuando aparezca una sorpresa.

Sin embargo, un corredor de bolsa inglés, Joachim Klemen, un corredor de bolsa, asegura tener la fórmula para predecir quién será el próximo campeón en el Mundial de Catar 2022, y afirma que acertó al pronosticar los títulos de Alemania en Brasil 2014 y de Francia en Rusia 2018.

La fórmula para pronosticar al campeón del mundo



Klemen es estratega de la firma Liberum Capital y tiene más de 20 años de experiencia en servicios financieros. Basado en su trayectoria, dice que tiene una fórmula basada en varios factores con la que puede pronosticar lo que sucederá en la Copa del Mundo.

Trofeo para el campeón mundial.



Esa fórmula incluye, además de lo deportivo, variables socioeconómicas, la población del país y el producto interno bruto, factores que, según Klemen, afectan a la hora de que una selección nacional tenga una competencia internacional. Pero además, a todo eso le agrega un poco de ‘azar’.

¿Quién va a ganar el Mundial, según Klemen?



Klemen ya realizó sus cálculos para el Mundial de Catar y ya tiene su candidato para quedarse con la Copa del Mundo de Catar. Según él, el próximo campeón del mundo será Argentina, que derrotará en la final a Inglaterra y antes, en semifinales, vencerá a España.

Argentina celebra el título de Copa América.



El corredor asegura que tiene la excusa por si falla su pronóstico. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, explica.



Argentina no gana un título mundial desde 1986, cuando, con un Diego Maradona inspirado, se quedó con el trofeo en México. Desde entonces, llegó a la final en 1990 y 2014 y en ambos casos perdió contra Alemania.



Por su parte, Inglaterra solamente ha llegado una vez a la final, en 1966, cuando se quedó con el título al vencer 4-2 a Alemania en tiempo extra, jugando en su país.



