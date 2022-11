A solo dos semanas del debut de la selección argentina de fútbol en el Mundial de Catar, estalló una polémica en redes sociales, luego de que el exdiputado Luis Mario Pastori criticara la marca de yerba mate que llevó el seleccionado a Doha.

Se trata de Canarias, una reconocida marca uruguaya cuya materia prima se produce en Brasil.



"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Catar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", escribió Pastori en Twitter.



El tuit del exdiputado argentino estaba acompañado por la fotografía de una de las maletas que llevó la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino hasta Catar. En esta, se observan decenas de bolsas que contienen la yerba con la que se prepara la tradicional infusión.



(Además: Mundial Fifa 2022: prohibiciones y restricciones de Qatar).

Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

En redes, los usuarios le comentaron a Pastori con un poco de ironía. Algunos ususarios solo comentaron que a los jugadores les gustaba esa marca y no vieron mayor inconveniente al respecto.



El exdiputado también escribió: "Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?".



Como respuesta, la delegación argentina publicó otra foto en Twitter en donde se ve otro de los contenedores, esta vez con yerba mate de la marca Playadito (elaborada en Colonia Liebig, Argentina). La imagen fue compartida por Nicolás Novello, está acompañada por el siguiente texto: "Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos. ¡Vamos que vamos, Argentina!".

Hay para todos los gustos, no se alteren, muchachos...



Vamos que vamos, Argentina!! 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/quuXjnSCyZ — Nicolas Novello (@niconovello9) November 8, 2022

Más noticias

-Mundial de Qatar 2022: este es el impresionante estadio de la inauguración

-Joseph Blatter arremete contra el Mundial de Qatar que él cocinó: 'Fue un error'

-Mundial de Qatar: lanzan dura advertencia a los homosexuales

-Selección de Brasil: la reacción de los convocados por Tite, ¡emoción pura!

Tendencias EL TIEMPO