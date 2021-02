Fifa tomó una decisión: ¿Mundial de Catar sin público?

El Mundial de Fútbol que se disputará en Catar a finales de 2022 se jugará “con estadios llenos” porque para entonces “habremos derrotado a la covid-19”, dijo este lunes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el lanzamiento de una campaña para promover el acceso equitativo a las vacunas.

“Para entonces, todos habremos aprendido a vivir con el coronavirus. Si de aquí a dos años no lo conseguimos, entonces creo que el problema será más grande que el Mundial de Fútbol”, dijo en una comparecencia desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde presentó la campaña en la que participarán diversas estrellas del fútbol.



Le puede interesar: (Revelan un fuerte audio del doctor y la psiquiatra de Maradona)





Preguntado por la prensa sobre el riesgo que puede implicar que jugadores que están actualmente en clubes extranjeros vuelvan a sus países para jugar a partir de marzo los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar, Infantino indicó que FIFA y la OMS han desarrollado un protocolo sanitario para el fútbol y que la salud será la prioridad en todos los lugares donde haya partidos.



El responsable aseguró que la FIFA hará el seguimiento de la situación en todos los lugares donde se jueguen los clasificatorios y que en marzo se hará una evaluación para determinar “dónde se puede jugar y en qué condiciones”.



Aseguró que no se asumirán riesgos y que se actuará con responsabilidad. Infantino no precisó si la organización que preside solicitará a los gobiernos que hagan excepciones a las medidas de cuarentena de los jugares que retornen a sus países para participar en la fase clasificatoria.



Le puede interesar: (Hija de Maradona estalla por audios del médico y psiquiatra de su papá)



Sobre si los jugadores deberían ser vacunados de forma prioritaria, el presidente de la FIFA dijo que está muy claro que los grupos de riesgo son los que deben ser inmunizados en una primera etapa, y que ni los futbolistas ni los funcionarios del balompié forman parte de éstos.



EFE