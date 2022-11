A menos de un mes del Mundial de Catar 2022, el Ministerio de Salud del país anfitrión anunció que los turistas y aficionados que vayan a asistir al evento deberán cumplir con ciertas restricciones para poder entrar.



Algunas medidas sanitarias se aminoraron.

En un primer lugar, según el comunicado de la entidad, se ha tomado la medida de eliminar la obligatoriedad de presentar un test negativo de covid-19 para acceder al territorio, con el fin de no entorpecer el ingreso de los turistas. La decisión se vio fundamentada en que los casos de covid han bajado de manera significativa en todo el mundo.

Según el Ministerio, el uso de tapabocas será opcional. Foto: iStock

Por otro lado, anteriormente se había planteado que los ciudadanos y residentes que aterrizaran en el país debían descargar una aplicación para hacerles un seguimiento cuando entrasen a recintos como restaurantes o estadios. Sin embargo, esta medida fue eliminada debido a los controles sanitarios que han disminuido los casos de contagio en el país.

Se recomienda tener dos dosis de la vacuna contra el covid 19 antes de entrar al país. Foto: iStock

Además, los certificados de vacunación tampoco serán obligatorios, aunque en el comunicado recomiendan tener las dosis para evitar posibles complicaciones.

En cuanto a los períodos de cuarentena, ya no serán obligatorios al entrar al país. No obstante, en el comunicado se pide guardar distancia si alguien llega a presentar síntomas relacionados.



El uso de tapabocas también fue una medida que fue modificada. Desde el primero de noviembre este no será obligatorio a menos de que deba entrar a algún centro de salud.



No obstante, las autoridades recordaron que estas medidas están sujetas a cambios y que, antes de viajar, los fanáticos deberán rectificar con sus aerolíneas y en la página de la embajada los requisitos.

¿Cuándo y dónde será el Mundial de fútbol del 2022?

El gran torneo comenzará el domingo 20 de noviembre de 2022 y terminará el domingo 18 de diciembre de 2022, con un enfrentamiento entre Catar y Ecuador.

El mundial tendrá 64 partidos. Foto: iStock

De ahí en adelante, durante casi un mes, 32 selecciones se enfrentarán en ocho grupos, con el fin de ir avanzando hacia la final.



Cabe resaltar que Catar fue el primer equipo participante gracias a que fue seleccionado como el anfitrión del mundial de este año.



Por otro lado, los países europeos que jugarán serán Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Polonia, Portugal, Serbia, Suiza, Gales y Países Bajos.



En cuanto al continente americano, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay fueron los afortunados.



Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí y Australia son las cinco selecciones de la Confederación Asiática de Fútbol que participarán por la copa del mundo.



Por último, Senegal, Ghana, Marruecos, Túnez y Camerún serán los representantes del continente africanos en el Mundial.

