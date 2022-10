El Mundial de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina. Las selecciones, los hinchas, la prensa, todos están expectantes a esta recta final que nos separa del torneo que arranca el 20 de noviembre. Pero sin duda es un momento especial para los jugadores, los protagonistas y quienes viven el día a día en sus clubes con la tensión constante de llegar al Mundial en máximo nivel y, sobre todo, de no lesionarse en esta etapa clave.

A poco más de un mes de que ruede la pelota en Catar, los jugadores viven un momento particular, pues el Mundial normalmente se desarrolla a final de temporada europea, no a mediados, como ahora, por temas del clima en territorio árabe. Por eso, la preocupación es máxima, pues los jugadores vienen participando a tope en las competiciones locales y europeas, y cada nueva lesión prende una alarma colectiva.



Como pasó esta semana con el astro Lionel Messi, que abandonó la cancha con molestias físicas y desató una gran preocupación. Messi tuvo que terminar viendo desde afuera el empate 1-1 entre Benfica y PSG por la Liga de Campeones, partido en el que él hizo un golazo. En principio, se especuló con una posible molestia muscular. “(Messi), con una molestia en la pantorrilla, está en cuidados después de unas pruebas alentadoras, se actualizará la información el domingo”, informó PSG en su sitio oficial. Así que hay máxima tensión en torno al astro. Argentina debutará en Catar el 22 de noviembre frente a Arabia Saudita.

Messi junto a Neymar.



Pero la tensión por estos días es generalizada. Y no es para menos, ninguno de los clasificados se quiere perder el Mundial que han esperado 4 años. Papu Gómez, futbolista del Sevilla y de la selección de Argentina, dijo hace unos días: “De momento la espera no se me hace larga, juegas cada tres días, viajes, partidos. El último mes va a ser duro para el futbolista. Antes de que arranque el Mundial va a ser complicado, hay que ver dónde vas a tener la cabeza. Con toda la sinceridad del mundo, va a ser así”.

El drama de las lesiones

Y es que lesionarse es una posibilidad que le puede tocar a cualquiera. A lo largo de la historia ha habido bajas resonantes en los mundiales por lesiones, como las de Alfredo di Stefano en 1962, Marco Van Basten en 1994, Romario en 1998 o David Beckham en 2010.

Reus sale lesionado.

De hecho, las primeras lesiones rumbo a Catar ya empezaron. Paul Pogba y Marco Reus están en riesgo de quedarse afuera de las listas de Francia y Alemania, respectivamente, si no se recuperan; al igual que pasa con Ronald Araujo, el futbolista uruguayo del Barcelona que fue operado hace una semana del tendón del aductor derecho. Su decisión fue difícil, un riesgo, pero era lo mejor.



“Quiero dejar claras las razones por las que tomé mi decisión, para evitar especulaciones. Amo a mi país y amo a mi selección. Luego de consultarlo con varios profesionales, decidimos que lo mejores la intervención quirúrgica. Acá no se trata de elegir uno u otro, se trata de la salud y de volver al 100 % lo antes posible”, dijo Araujo, quien no está descartado para el Mundial.



También prendió alarmas Jesus ‘Tecatico’ Corona, en la selección mexicana, pues se fracturó el Peroné, aunque no está descartado. Dani Alves, de los Pumas, no estuvo en la última fecha Fifa con Brasil por un golpe de rodilla.



Por todo eso, lo que pasa en la cabeza de los jugadores por estos días es tema de análisis. El diario El Español hizo un informe con un reconocido psicólogo deportivo, Adrián Quevedo, quien se refirió a esa situación. “Puede haber muchos que ya estén con la mente puesta en el Mundial y al final eso como objetivo no está mal, porque uno también tiene que prepararse para ello. Ahora, el hecho de generar mucha expectativa con respecto al Mundial, quita tu atención del presente”.

Un compañero de Araujo en la selección de Uruguay, Fede Valverde, del Real Madrid tiene otra visión. “No es que no me cuide para no jugar con Uruguay y tampoco puedo faltarle el respeto al Real Madrid, no yendo a una dividida para ganarla o no ir a una pelota como si fuera la última”, dijo en una reciente entrevista.



