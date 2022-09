Los aficionados que deseen asistir a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 en noviembre tendrán que presentar antes de entrar en el país árabe una prueba PCR negativa emitida en su país de salida y hecha al menos 48 horas antes del vuelo, estén o no vacunados contra la covid-19, pero hay otro tema candente, que es el dinero que recibirá el país por organizar el torneo.

Así lo informó este jueves el Comité de Entrega y Legado del país árabe en un comunicado en su página web, donde se "invita a los aficionados que llegarán a Doha para asistir a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022, a conocer la política de viaje y regreso a Catar con respecto a la covid-19", que incluyen medidas sanitarias que todos "deben cumplir, estén vacunados o no".



Entre otras medidas, Catar exige presentar a la aerolínea antes de viajar a Doha un certificado de un centro médico autorizado con el resultado de una prueba PCR negativa hecha al menos 48 horas antes del vuelo o en su defecto "un certificado oficial que acredite que se realizó la prueba rápida (antígenos) con resultado negativo, como máximo 24 horas antes de la fecha del viaje".



Solo los niños menores de seis años quedarán exentos de esta medida. Las pruebas rápidas domiciliarias (RAT) no serán consideradas válidas por las autoridades cataríes.



Catar, según procedimientos aprobado a finales de agosto por el Ministerio de Salud, "cancelará la cuarentena para todos los viajeros" que lleguen al país, "estén vacunados o no, independientemente del país de salida".

Plata llama plata

Catar recibe una buena cantidad de dinero por ser la sede del Mundial. Claro, también gasta, pero la cidra es millonaria.



Según El Bocón, de Perú, el país recibirá 20.000 millones de dólares, cifra que confirma el consejero general de Qatar Financial Center, Yousuf Al Jaida.



Alemania, según el medio El Correo del Golfo, Alemania percibió en el 2006 unos 800 millones de dólares por ser sede del Mundial.



