Luego de la eliminación de Tigres frente a Pachuca, en el torneo mexicano, no se deja de hablar en el entorno del club de Nuevo León sobre la polémica de la mujer que descubrió sus senos durante la celebración de un gol de la serie.

Aunque Tigres de cierta forma rechazó lo ocurrido, todavía no ha habido un pronunciamiento amplio.



Entretanto, la mujer del escándalo reapareció con un nuevo video durante una entrevista con un medio local.



En él explicó lo que ha pasado con su vida desde ese momento y por qué hizo lo que hizo.



'Yo quiero seguir...'

En charla con el programa 'Es Show', la mujer contó que todavía no está segura de que la hayan vetado del estadio de Tigres.



“Yo vi una nota de la directiva de Tigres donde supuestamente me iban a vetar, mas no me lo han dicho formalmente” (sic), comentó.



“Que no me veten, yo quiero seguir viendo a mi Gignac”, añadió.



Cuestionada por las razones de su accionar, la joven dijo que la idea surgió en medio del calor de la hinchada.



“Fue una promesa a la tribuna. Entonces nos ganó la emoción, nos ganó todo y yo no tenía pensado que lo iba a hacer. Fue algo que surgió en el momento”, dijo.



Luego, los entrevistadores hicieron hincapié en el crecimiento que han tenido sus redes sociales. La mujer, entre risas, contó cómo ha sido el recibimiento de la sociedad.



"Cuando salgo a la calle me dicen: 'levántate la bluza'", aseguró.

