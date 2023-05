Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva de Vélez Sarsfield, murió este viernes tras descompensarse en la previa del partido que el equipo debía jugar ante Racing, por la fecha 17 del torneo Proyección. Sufrió un paro cardíaco rumbo al hospital, de acuerdo con lo que informó el club.

“Con inmenso dolor lamentamos comunicar el reciente fallecimiento de Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva, quien se descompensó en la previa del partido y sufrió un paro cardíaco rumbo al hospital”, detalla el tuit publicado en la cuenta oficial de Vélez, líder del torneo de Reserva con 37 puntos.

Los hechos

Vélez ganaba por 2-0 al término del primer tiempo con goles de Facundo Pimienta y Francisco Pozzo. Pero cuando los futbolistas llegaron al vestuario de la Villa Olímpica se enteraron de la fatídica noticia relacionada con Manrique.



“Era un tipo muy querido en todo el club. Los jugadores se conmovieron y por eso se decidió la suspensión del partido”, contó una fuente cercana al Fortín. La transmisión televisiva, a través de la plataforma LPF Play, de la Liga Profesional, se interrumpió. El encuentro no continuó y, de hecho, tampoco puede encontrarse en la librería de contenidos dentro de ese portal, como ocurre con los partidos que ya se disputaron.



“Era un día de entrenamiento normal, salvo por el hecho de que jugaba la Reserva”, recordó Pedro Larraquy, secretario técnico de las inferiores de Vélez, en ESPN. Y agregó: “Todo estaba normal. Aparentemente, en la charla técnica, le dolía un poco el pecho. Los médicos decidieron que no entrara a la cancha. Se quedó en el vestuario. Durante el primer tiempo recibimos la noticia de que había tenido un paro cardíaco y que lo llevaban urgente al hospital”.



En un principio, y por su alta complejidad, los médicos que atendieron a Manrique pensaron en trasladarlo al hospital Posadas. Más tarde, ante el agravamiento del caso, se decidieron por un centro asistencial más cercano.



Después llegó la noticia terrible. No lo podíamos creer. Iban llegando los técnicos de las distintas divisiones y tener que darles esa noticia fue una locura. A los mismos chicos de la Reserva hubo que darles esa noticia en el entretiempo. No pudieron salir más a jugar, por supuesto. El partido se suspendió. Estamos mal, porque era un excelente profesional. Una excelente persona, un tipo bárbaro. Siempre contento, abocado a su trabajo, a buscar que su Reserva pelee siempre bien arriba, como estaba haciéndolo. ¡Un tipo bárbaro!”, lamentó Larraquy.

⚫ Con inmenso dolor lamentamos comunicar el reciente fallecimiento de Hernán Manrique, uno de los entrenadores de la Reserva quien se descompensó en la previa del partido y sufrió un paro cardíaco rumbo al hospital.



Hasta siempre, Palito. pic.twitter.com/TV8mQ2zFzb — Vélez Sarsfield (@Velez) May 19, 2023



“Marcelo Bravo nos advirtió de la situación”, contó por su parte Claudio Estenssoro, kinesiólogo de la Reserva del Fortín. “Bravo tenía que dar la charla técnica con “Palito” y no lo vio bien. Más allá de que Palito se acercó, Bravo nos advirtió que no lo veía bien. A mí me chocó mucho y no pude seguir en el vestuario. Me vine para acá y no lo vi más”, evocó Estenssoro en ESPN.



