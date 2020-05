Muere una leyenda del fútbol peruano

El mítico exdelantero peruano Pedro Pablo "Perico" León falleció este sábado en Lima, a los 76 años, por un cuadro de neumonía e insuficiencia renal, después de dar negativo al covid-19, según informó su familia a los medios locales.

La hija del exfutbolista Angelica León confirmó a RPP Noticias que su padre falleció la tarde de este sábado en una clínica particular en la que fue internado en los últimos días por complicaciones en su estado de salud.





"Hace una hora falleció mi padre. Como el mejor nueve, falleció un día nueve. Estamos muy tristes por su fallecimiento", declaró a la emisora.



El exdelantero del club Alianza Lima fue sometido a las pruebas de descarte del covid-19 el pasado 28 de abril cuando se agravó su estado y fue diagnosticado con neumonía, además del alzheimer y artrosis de que padecía.



Sin embargo, el resultado de su prueba fue negativo, según informó el club. "Perico" León fue figura de Alianza Lima con el que alzó el título nacional en 1962, 63 y 65, y razón por la cual el equipo preparaba un homenaje para el exdeportista desde que regresó a vivir a Perú en febrero último, después de residir en Estados Unidos por mucho tiempo.



Asimismo, León disputó con la selección peruana el Mundial de fútbol México 70 y a lo largo de su carrera anotó un total de 15 goles durante su participación con la "blanquirroja". La potencia del famoso 9 peruano fue reconocida por la propia estrella brasileña Pelé quien, según versiones periodísticas de la época, afirmó que "Si 'Perico' hubiera nacido en Brasil, él hubiera sido el Rey del fútbol y no yo".



En sus redes sociales, Alianza Lima le dedicó un mensaje de despedida en el que lamentó "profundamente el sensible fallecimiento de nuestro ídolo Pedro Pablo 'Perico' León, el mejor 9 en la historia del fútbol". "



Te llevas una parte de nuestro corazón, Perico", agregó el club acompañado de una fotografía del exjugador vistiendo el uniforme aliancista. Su hija recordó que el exfutbolista era "una maravillosa persona, como hombre, padre, esposo, hermano. Era una personal noble y humilde, de corazón inmenso" y asimismo pidió que "todos lo recuerden como la persona maravillosa que fue".



Debido a la emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19 en Perú, que ha causado más de 65.000 contagios y 1.814 muertos, están prohibidos los velatorios y el ingreso a los cementerios se reduce a un par de familiares directos, por lo cual se descarta que se pueda realizar una despedida de los hinchas a la exfigura deportiva.



EFE