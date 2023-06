José Mourinho mantuvo el suspense sobre su continuidad como técnico de la Roma la próxima temporada tras perder en los penales la final de la Europa League frente al Sevilla, criticando de paso la labor del árbitro inglés Anthony Taylor.

"Pienso que la respuesta a esa pregunta no es importante en este momento. Siempre he dicho que es el equipo lo importante y lo sigo diciendo. Ya lo responderé", declaró

Mourinho en conferencia de prensa al ser preguntado por su futuro ante los rumores sobre el supuesto interés de otros equipos europeos.



Fue y lo buscó



El portugués sí dejó entrever que no está a gusto del todo en la entidad romana: "Estoy un poco cansado de ser entrenador, de tener que ser el portavoz del club, de ser algo más... Ha llegado el momento de hablar con la propiedad".



Mourinho, que felicitó al Sevilla por su título en un partido "durísimo, muy competido y tenso", destacó que el equipo español "tiene más talento y soluciones", pero también lamentó la actuación del árbitro.

Roma vs. Sevilla en la final de la Europa League. Foto: EFE



"Tener un arbitraje así en una final europea es muy duro (...) No hubo una, ni dos, ni tres decisiones" desfavorables para él a su equipo y citó como ejemplo la tarjeta amarilla que vio Spinazzola por una caída en el área rival, pero no se la mostró a Ocampos por una acción similar, ni expulsó a Lamela por varias faltas. Y solo estoy hablando de las pequeñas decisiones", estimó.



Pero no se quedó con las declaraciones. El DT portugués fue hasta el parqueadero y buscó a la terna arbuitral. Mourinho se acerrcó a la camioneta que transportaba el árbitro, lo increpó y le siguió protestando. (Video: Colombia, con estos goles, aplastó a Eslovaquia en el Mundial Sub-20)