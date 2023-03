Un escándalo de marca mayor lo protagoniza el Borussia Dortmund alemán, quien tiene un problema mayúsculo, luego de que se informara que uno de sus jugadores tiene papeles adulterados.

Se trata de la documentación de Youssoufa Moukoko, el joven delantero camerunés que batió todos los récords de precocidad, y que está en el ojo del huracán.



La revista alemana 'Bunte' señaló que su partida de nacimiento no es la que corresponde a la verdad. Si bien no está probado, sí se conoció que Moukoko podría haber nacido en el año 2000 y no en 2004, que tiene 22 años y no 18 como se sabe.

Un fenómeno



Moukoko y Karim Adeyemi, autor del único gol en la ida contra el Chelsea en la Liga de Campeones, no fueron de la partida en el compromiso de mitad de semana.



Lo que se sabía era que Moukoko nació en Yaundé, Camerún, el 20 de noviembre de 2004 y que en la temporada 2016-2017, en la que contaba con 11 años, anotó 33 goles con el equipo sub-15 del Borussia Dortmund.



Ya en 2017-2018 debutó en el equipo sub-17 y fue campeón de Alemania. El delantero ayudó con 40 goles en 28 partidos a conseguir ese anhelado galardón.



Al año siguiente, el camerunés marcó 50 tantos, una cifra récord, pues hay que tener en cuenta que lo hizo en el mismo número de partidos.



Fue en ese mismo momento en el que se conocieron los primeros rumores en cuanto a la autenticidad de su edad, pero él mismo salió en su defensa.

Youssoufa #Moukoko made history with @BlackYellow a year ago today as the youngest #Bundesliga player EVER! 😳👏 pic.twitter.com/SLX8gn0fYR — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 21, 2021



“Nada más nacer lo registré en el consulado alemán de Yaoundé. Tiene un certificado de nacimiento alemán", señaló el jugador en esa ocasión.

No pudo



Entre el 2017 y 2018 su rendimiento fue sensacional, tanto, que fue convocado a la selección alemana Sub-16.



El 21 de noviembre de 2020 debutó en primera división, siendo el futbolista más joven de todos los tiempos en debutar en la Bundesliga, al pisar la cancha con solo 16 años y un día.



La prensa alemana dice que Moukoko ha tratado de impedir que su certificado de nacimiento fuera publicado, pero finalmente no lo consiguió.

