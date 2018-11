El adiós de Andrés Pérez del Cali, luego de 10 años

Hace varios días la noticia rondaba, pero se confirmó: el volante y por muchos partidos capitán del Cali Andrés Pérez no seguirá en la escuadra caleña, decisión que le comunicó el comité ejecutivo del club hace tres meses.

Pérez llegó a la escuadra verde en el 2009, cuando abandonó Millonarios, y todos los recuerdos que se le vinieron a la mente lo hicieron llorar, mientras salía del campo de juego en la victoria del Cali, 1-0, con el Pasto.

Es más duro saber que no me voy porque yo quiero FACEBOOK

TWITTER



“Es muy duro. Pero es más duro saber que no me voy porque yo quiero. Hay que aceptar las decisiones aunque no lo esperaba”, dijo Pérez.



Andrés Pérez jugó 409 partidos con el Cali y marcó 15 goles, pero lo más importante fue la empatía que tuvo con la hinchada, que siempre lo respaldó y lo vio como un jugador clave del equipo.



Pérez ganó con el Cali la Copa Colombia de 2010 frente al Itagüí Ditaires, en 2014 fue campeón de la Superliga de Colombia contra Nacional en la Liga II de 2015 levantó el trofeo de campeón tras vencer en la final al Medellín, un palmarés que llevó a convertirse en mimado de la afición verdiblanca.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali