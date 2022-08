Alfredo Morelos quedó afuera por lesión en el remate de la temporada pasada con el Rangers y por eso se perdió la final de la Europa League, que su equipo perdió contra el Eintracht Frankfurt en lanzamientos desde el punto penalti.

Ya recuperado, el colombiano busca recuperar el puesto, pero no le ha ido bien. No ha sido titular en ninguno de los partidos del Rangers en la Liga escocesa y tampoco en la fase previa de la Liga de Campeones.

Una expulsión que le trajo consecuencias a Morelos



Además, el sábado apenas estuvo 13 minutos en la cancha en el partido que el Rangers empató 2-2 contra el Hibernian: entró en el 62 y fue expulsado a los 75, algo que sacó de quicio a su técnico, el neerlandés Giovanni van Bronckhorst.

Alfredo Morelos



Su rendimiento y la expulsión ya tienen una consecuencia: Morelos no fue convocado para el partido que el Rangers jugará este miércoles contra el Rangers, en la Champions.



Según Sky Sports, Van Bronckhorst tomó la decisión de dejar afuera a Morelos después de consultar con varios de los jugadores experimentados del equipo, y además, está muy preocupado por la condición física del colombiano.

El mensaje de Morelos luego de no ser convocado

Resignado, Morelos dejó un mensaje en Instagram: "El mejor guerrero no es el que siempre triunfa sino el que regresa sin miedo a la batalla".

Morelos, de 26 años, busca la renovación de su contrato con el Rangers, pero ahora, tras la lesión que le hizo perder espacio en el equipo, su reemplazo ha rendido mucho mejor: Antonio Colak lleva siete partidos como titular y ha marcado cuatro goles. El colombiano, solamente uno.



Resignado, Morelos dejó un mensaje en Instagram: "El mejor guerrero no es el que siempre triunfa sino el que regresa sin miedo a la batalla".



"Nadie es más grande que el Rangers Football Club y Giovanni ha actuado porque Alfredo no ha estado ni cerca del nivel de condición física que tenía cuando asumió por primera vez”, dijo el exjugador del Rangers y comentarista de Sky Sports Kris Boyd.



"Tuvo una lesión larga, pero ya regresó hace un tiempo y no hay razón para que esté en las condiciones en las que está”, agregó Boyd.



Morelos llegó al Rangers en 2017 y ha jugado 228 partidos oficiales con el club escocés, con el que ha marcado 114 goles. Ahora espera recuperar la confianza de su entrenador.



