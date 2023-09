El ambiente de la Selección española femenina sigue alborotado como consecuencia del escándalo generado por el beso del expresidente de la federación de ese país, Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso durante la premiación del Mundial femenino, en el que La Roja fue campeona.

El técnico campeón del mundo, Jorge Vilda, fue destituido, en medio de una disputa con las jugadoras que comenzó hace más de un año. Su ayudante de campo, Montse Tomé, fue nombrada en su reemplazo en la selección, denominación que ahora la RFEF le da indistintamente a sus equipos, sean masculino o femenino.

Sin embargo, la primera convocatoria de Tomé dañó el ambiente. Hermoso no fue convocada, con el argumento, según la DT, de ‘protegerla’, a lo que la jugadora replicó casi de inmediato en sus redes sociales.

Comunicado en relación a los últimos acontecimientos del día de hoy // Official Statement regarding today's latest events #SeAcabó pic.twitter.com/OXMmfyPGz5 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) September 18, 2023

Otras dos jugadoras, Patri Guijarro y Mapi León abandonaron este miércoles la concentración de la selección, antes del partido de Liga de Naciones contra Suecia, tras el acuerdo al que las jugadoras llegaron de madrugada con Federación y gobierno español para hacer cambios en el ente federativo.

"Es una realidad que la situación para mí y para Patri es diferente al resto de compañeras, ya sabemos que no han sido las maneras de volver, al final no estamos en condiciones de decir 'ahora vuelves', no, esto es un proceso", dijo Mapi León a los medios a la salida del hotel de concentración.



"Es verdad que es una situación diferente y es bastante difícil, bastante duro personalmente estar aquí, obviamente, mentalmente no estás para poder estar", añadió por su parte Patri Guijarro.



Ambas jugadoras formaron parte del grupo de 15 jugadoras que hace un año ya habían renunciado a ir con la selección mientras no hubiera cambios en la estructura y los métodos de trabajo del combinado nacional, por lo que tampoco fueron al Mundial de Australia.



La propia RFEF tuvo que sacar un comunicado en el que se disculpa con todas las jugadoras, en especial con Jenni Hermoso, por lo sucedido.

🚨 COMUNICADO OFICIAL de la RFEF



🗣"La RFEF quiere mostrar su apoyo a todas las internacionales que están pasando por circunstancias indeseadas; y reitera las disculpas por lo ocurrido tras la victoria en el Mundial a cada una de ellas, y en particular, a Jenni Hermoso, inmersa… pic.twitter.com/QIm4r24wqi — Era Fútbol Femenino (@Erafutbolfem) September 20, 2023

Montse Tomé sería destituida y solo dirigirá los próximos dos partidos

Pero ahora, el panorama es mucho más grave. El paso de Montse Tomé como seleccionadora nacional podría terminar abruptamente. Según reveló el diario español ABC, Tomé dejará el cargo luego de los partidos contra Suecia y Suiza.



“Las jugadoras pretendían que la desleal sucesora de Jorge Vilda, su antigua fiel ayudante, dejara el banquillo esa misma noche, pero Francos las convenció, ‘ustedes me disculparán’, de que no había tiempo para encontrar una sustituta a tiempo de dirigir los trascendentales encuentros ante Suecia y Suiza de la Nations League. ‘Bueno, pues estos dos partidos y se va’. No hace falta decir más. La Federación ya tiene la instrucción sobre la mesa. Y la cumplirá, porque si no se convocan elecciones a una nueva asamblea mañana mismo”, publicó ABC.

Montse Tomé Foto: Thomas Coex. AFP

¿Por qué la molestia con Tomé? Según ABC, “Las seleccionadas no perdonan a Tomé que las convocara pese a su decisión expresa de que no lo hiciera y que se inventara luego en rueda de prensa que lo había consensuado o conversado con ellas. Y la amenaza inmediatamente posterior de Francos (les dijo que ‘haría cumplir la ley’ si no iban a la convocatoria) terminó de irritarlas”.



Por eso pusieron como una condición tajante para seguir, destituir a la seleccionadora. En su reemplazo, al menos temporalmente, estaría Laura del Río, la actual seleccionadora española sub-23.

