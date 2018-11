Mónaco y el United habrían hecho un ‘contrato fantasma’ por Falcao

Football Leaks sigue revelando irregularidades en los contaros de los futbolistas en Europa y en esta oportunidad, el fichaje del delantero colombiano Radamel Falcao García del Mónaco al Manchester United, en la temporada 2014-15, habría tenido un capítulo oscuro entre ambas instituciones.

Según las revelaciones de este sitio web, Manchester United habría acordado pagarle al Mónaco 4,5 millones de euros en un “contrato fantasma” como parte del préstamo de Falcao al equipo inglés.



El United quería pagar 4 millones de euros del valor total del préstamo, que fueron 10 millones de euros, como una cantidad condicionada a que el club terminara dentro de los cuatro primeros clubes en la campaña 2014-15.

Sin embargo, como las reglas de la Liga de Francia prohíben este tipo de bonificaciones, ambas instituciones habrían llegado a un acuerdo en el que el primero de septiembre se habría firmado dos contratos diferentes para que Falcao llegara al Manchester United.



El primer contrato cubrió un pago por el préstamo de 6 millones de euros por Falcao. Pero el sitio web francés ‘Mediapart’ afirma que se elaboró un segundo contrato en el que United acordó pagar 4,5 millones de euros para jugar un amistoso contra el Mónaco en julio del 2015.



La información añade que en este “contrato fantasma” también se estipuló que se pagarían 4 millones de euros de la tarifa del partido incluso si el amistoso no se hubiera realizado, siempre que United terminara entre los cuatro primeros de la Liga Premier.



Finalmente, Manchester United canceló el juego amistoso que estaba programado para el 27 de mayo de 2015 en una carta oficial enviada por el entonces secretario del club, John Alexander, porque el club estaba de gira en Estados Unidos.



Sin embargo, y según la información filtrada, Mónaco le presentó al United una factura por 4 millones de euros y pidió que se pagara antes del 30 de junio de 2015.



Radamel Falcao García no tuvo una buena actuación con Manchester United, equipo en el que solo anotó cuatro goles y no tuvo la continuidad necesaria.



DEPORTES