La última apuesta del Mónaco para que Falcao no se vaya

El futuro de Falcao García parece tener destino en Turquía. Todo apunta a que su nuevo club será el Galatasaray. Sin embargo, el acuerdo aún no está cerrado y cualquier cosa puede pasar en las próximas horas, que serán definitivas.

El prestigioso medio 'L'Equipe', de Francia, informa este lunes sobre el interés que tendría el Mónaco para retener a Falcao, al que le queda un año más de contrato.

Según esta información, el presidente del club, Dmitri Rybolóvlev, está tratando de convencer a Falcao para que no se vaya del club, esto, presionado por el mal resultado que sufrió el equipo en el arranque de la liga francesa, con caída 0-3 en casa frente al Lyon.



Además, Mónaco busca un medio de recuperación con urgencia para reforzar al equipo.



Sin embargo, la opción de que el Tigre se quede en Mónaco no es fácil, ya que el delantero ha manifestado que el club no propuso una ampliación del contrato y que por lo tanto tenía que pensar primero en su familia, por lo que, según se dice en Europa, aceptaría la propuesta turca con contrato a tres años.



Mientras tanto, se especula que el delantero internacional francés Wissam Ben Yedde, del Sevilla, sería el reemplazo ya elegido por Mónaco si finalmente el colombiano se marcha. Aunque también podría ser una apuesta del club para darle un socio a Falcao.



