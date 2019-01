Con Falcao 23 minutos, Mónaco empató con Niza y sigue en zona roja

El delantero colombiano Radamel Falcao García regresó a los terrenos de juego, después de la ausencia por el fallecimiento de su padre y del síndrome viral, que lo sacó del encuentro del pasado domingo contra Marsella. Apenas estuvo 23 minutos en campo, contado el tiempo de descuento, y no pudo ayudar a que el Mónaco pasara del empate 1-1 con el Niza, resultado que sigue catapultando al equipo del principado al descenso.

Niza se fue adelante con un gol del delantero Saint-Maximin, quien al minuto 30 aprovechó un error en el mediocampo del equipo del Mónaco. El empate llegó al minuto 50 por intermedio de Badiashile, quien aprovechó la asistencia de Rony Lopes para marcar.



El ingreso de Falcao no generó peligro en el Niza. Mónaco intentó, desordenadamente, anotar el segundo gol, pero nunca le lanzaron un buen centro al colombiano y cayó en la entrega errónea del balón. El atacante apenas tuvo una opción, luego de rematar desde la media luna, pero su disparo se estrelló rebeldemente en el palo.



Mónaco no pudo contar en este partido con sus recientes cuatro fichajes, Cesc Fabregas, Naldo y William Vainqueur, porque al ser un partido que fue aplazado antes de abrir el mercado, no podía participar del encuentro.



El equipo del principado tiene el descenso cada vez más cerca. Se mantuvo en el puesto 19 de la clasificación, con 14 unidades, pero este miércoles el Guingamp, último, venció 2-1 al Rennes y quedó a un solo punto del Mónaco. Sin embargo, el club del Falcao está a tres puntos del Dijon (18) y el Amiens (17). Cabe destacar que los últimos dos equipos descienden y el antepenúltimo juega una promoción contra el tercero de la segunda división.



El próximo encuentro del Mónaco será el sábado contra Racing de Estrasburgo. Le urge un triunfo.



DEPORTES