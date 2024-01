Rafael Santos Borré: el Werder Bremen no se aguantó, serias molestias por su ida

El Internacional brasileño confirmó este miércoles, tras varias semanas de especulaciones, que fichó al delantero colombiano Rafael Santos Borré como su refuerzo hasta diciembre de 2028, pero que inicialmente tendrá que esperarlo hasta julio, ya que está cedido al Werder Bremen alemán.

"Señoras y Señores: Rafael Borré es del Inter", anunció el conjunto colorado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

¿Salió mal?

El club de Porto Alegre dijo que llegó a un acuerdo con el Eintracht Fráncfort alemán para adquirir los derechos federativos del atacante colombiano de 28 años de forma definitiva, pero que aún no puede establecer la fecha en que el futbolista se unirá al club.



Según el Inter, la fecha límite para la transferencia es el 10 de julio de 2024, cuando vence el contrato de préstamo que el Eintracht firmó con el Werder Bremen, pero intentará anticipar la incorporación.

Rafael Santos Borré Foto: Twitter: @werderbremen

"Debido al acuerdo de confidencialidad, no podemos informar los datos financieros de la operación, pero en la transacción está prevista la adquisición de los derechos federativos y del 80 por ciento de los derechos económicos del futbolista", según el Inter.

Inconformidad

El delantero estaba a préstamo hasta el próximo 30 de junio y el Bremen no tenía intenciones de que se fuera, pero eso sucedió.



El director deportivo, Clemens Fritz, mostró su disgusto por la operación del colombiano.



“Estamos sorprendidos por la acción del Inter. Nadie habló con nosotros, no hubo contacto. Está bien que Eintracht Frankfurt e Inter hayan llegado a un acuerdo, pero estamos muy enojados porque Rafael fue fotografiado con la camiseta de otro club”, dijo a DeichStube.



“Él tiene contrato. No tenemos ningún interés en liberarlo ahora. Tenemos la intención de contar con él en la segunda mitad de la temporada”, sentenció.

