Partido Junior vs Fluminense, otra vez en problemas

El partido entre Junior y Fluminense, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, vuelve a estar en problemas para su desarrollo.

El compromiso tuvo que ser aplazado y cambio de sde de Barranquilla a Guayaquil, luego de los problemas de orden público en Colombia.



(Le puede interesar: Los equipos colombianos, urgidos de puntos y en sedes prestadas)



Sin embargo, este jueves surgió un nuevo problema, cuando ya todo está planificado para el juego. Las autoridades ecuatorianas evalúan si dan el permiso o no, según informan medios ecuatorianos.

Facebook Twitter Linkedin

Acción del juego Junior vs. Santa Fe Foto: Dimayor - Vizzor Image



El problema surgió porque el Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia de Ecuador manifestó en una emisora local que no habían sido informados oportunamente de este partido por parte de la Conmebol.



"Nosotros en la noche de ayer recién recibimos la notificación de la Conmebol. Hablé con las autoridades de la FEF y les pedí respeto para las autoridades nacionales, así como nosotros hemos sido respetuosos con las autoridades del fútbol"; dijo.



"Exigimos respeto, si usted hace una actividad que requiere permiso del COE y el COE no lo conoce, por favor el Ecuador merece respeto. Ya ha pasado, nosotros ya tenemos dos antecedentes. El fútbol tiene sus reglas, pero Ecuador tiene sus leyes y hoy estamos en estado de excepción", finalizó.



De momento los clubes no han recibido reporte de que el partido pueda estar en duda nuevamente, pero desde ecuador se dice que se evalúa el permiso, que dependerá de los resultados de las pruebas de covid-19 a ambas delegaciones.

🎥🎥



😡😡 ENOJADO 🚨👀😡



Presidente del COE 🇪🇨, Juan Zapata, sobre partido Junior vs Fluminense en el Monumental



🎙Hablé con la FEF y les pedí RESPETO para las autoridades nacionales



🎙LOS DIRIGENTES NO ENTIENDEN QUE LA SITUACIÓN DEL PAÍS ES COMPLEJA



¿Y el toque de queda? pic.twitter.com/8RdVLjuo5j — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) May 6, 2021

Lo invitamos a leer además

-El lío que se le armó a Eduardo Méndez por sus palabras sobre River



-¿Zidane se va o se queda? Preocupación y zozobra en el Real Madrid



-El drama de un futbolista colombiano en Brasil por culpa del covid-19