Jurgen Klopp en 2016 sobre el traspaso de Pogba por €100m: “El día que yo pague 100 millones por un jugador, me retiro”.



Jurgen Klopp hoy en 2023: “Sinceramente, todo ha cambiado. ¿Me gusta? No. ¿Pero me di cuenta de que estaba equivocado? Sí, definitivamente. Así es como… pic.twitter.com/0L5Ayar3p0