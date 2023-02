La de Dani Alves, la cárcel y la denuncia de violación es otra de las novelas que parece no tener fin y cada día se firma otro capítulo.

La víctima mantiene en su denuncia que Alves la violó vaginalmente, empleando para ello el uso de la fuerza, en un baño privado situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, en la que ambos coincidieron la noche del 30 al 31 de diciembre pasados.



Tras los hechos, la joven fue atendida en el Hospital Clínic de Barcelona, donde le practicaron un examen forense y recogieron muestras biológicas y aparecieron restos de semen, que también se encontró en la ropa interior y el vestido de la víctima, así como en el lavabo de la discoteca.

De impacto



Las cuatro muestras, según el diario barcelonés, coinciden con la muestra de ADN que Dani Alves entregó voluntariamente el 20 de enero en su declaración judicial.



El exjugador del FC Barcelona está en prisión a la espera de la decisión judicial sobre su recurso para obtener la libertad provisional, al que se oponen tanto la Fiscalía como la abogada de la víctima.



Joana Sanz, la esposa del futbolista, también tiene cabida en esta historia de ‘amor y dolor’. La modelo lo visitó en la cárcel y dijo que no lo dejaría solo.



Por eso ha recibido muchas críticas en las redes sociales, personas que no están de acuerdo con su comportamiento, luego de las evidencias del comportamiento de su esposo.

La carta



Lo último que se conoció es que Sanz recibió una carta misteriosa en su casa y la compartió en redes. La escribió un admirador, de nombre, Alberto Sanz, que no es familiar, según se conoció.

Joana Sanz. Foto: Instagram de Joana Sanz



Lo que dice la impactó y por eso fue que ese mensaje lo subió a Instagram, en una historia en la que se cuenta lo que pasó.



“Te escribo para darte mi apoyo y mis oraciones. Me gusta rezar y rezo mucho por ti y por tu mamá. Yo también perdí hace poco a mi papá por un tumor. Me encantó verte bailar con tu madre y alegrarla el poco rato que le quedaba. He sufrido mucho por lo que te ha pasado privadamente y no entiendo por qué”, dice el mensaje.



Y agrega: “Quizá porque me llamo igual o porque he vivido circunstancias parecidas. Quería decirte que no estás sola. Tu madre te acompaña y su espíritu te guía, y todos tus ángeles. No debes sentirte sola porque no lo estás. La vida es maravillosa y la tuya acaba de empezar. Estoy seguro de que superarás la dificultad que Dios te ha presentado y te veo feliz y resplandesciente. Un abrazo. Alberto Sanz”.



Joana contestó lo siguiente: “No sé quién eres, pero gracias infinitas por tus palabras. Ojalá las personas nos escribiéramos más a menudo cartas. Hemos perdido esta costumbre tan bonita con la tecnología. Gracias de nuevo por tanto apoyo”.



