'No puedo jugar fútbol': el drama del máximo goleador de los mundiales

Miroslav Klose, exfutbolista alemán, está viviendo un momento difícil de salud,



En entrevista con el medio alemán ‘Kicker’, Klose reveló que le diagnosticaron dos trombosis en una de sus piernas.



“Comenzó hace casi tres semanas. De repente tuve un dolor severo en la pierna que no pude identificar. Luego fui a ver al médico porque el dolor en mi pierna estaba empeorando. Me descubrieron dos trombosis en la pierna. Me recetaron medicamentos y de inmediato recibí medias especiales que ahora tengo que usar durante todo el día”, comentó el exjugador, quien en la actualidad tiene 42 años.

Klose admitió que los médicos le recomendaron guardar absoluto reposo y ,por eso, tuvo que dejar por un tiempo sus funciones como miembro del cuerpo técnico del Bayern Múnich, club de su país.



“Los médicos me dejaron muy claro que esta era una situación delicada. No puedo aguantar un golpe, no puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol (...) Tengo claro que ahora se trata de mi salud, la cual es la prioridad en este momento”, comentó.

Trayectoria deportiva

Cabe recordar que Klose comenzó su carrera como futbolista en la temporada 1999/2000 en el Kaiserslautern, de Alemania.



A mediados de 2004 firmó contrato con el Werder Bremen y estuvo en este equipo alemán durante tres temporadas.



En 2008 pasó a jugar al Bayern Múnich, equipo con el cual disputó 151 partidos y convirtió 51 goles.



Cerró su trayectoria deportiva en la Lazio, conjunto italiano en el que jugó 171 encuentros y marcó 63 goles.

Miroslav Klose cerró su carrera futbolística en la Lazio. Foto: AFP

Con la selección de su país, Klose disputó 137 partidos, ganó un mundial de fútbol (2014) y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16 goles.



Vale destacar que Klose inició su periplo goleador en los mundiales en 2002, cuando el equipo alemán perdió la final contra Brasil.

Miroslav Klose debutó con la selección alemana en 2002. Foto: AFP

Participó de manera muy activa en el Mundial de 2006 (fue realizado en Alemania; el equipo ocupó el tercer puesto) en el de 2010 y en 2014, cuando Alemania se consagró campeona.



En ese mundial se convirtió en el máximo goleador de las competencias al anotar, justamente, en el recordado 7-1 con el cual Alemania destrozó a Brasil.

Miroslav Klose es el máximo goleador en la historia de los mundiales con 16 goles. Foto: AFP

Con el tanto en ese partido superó a Ronaldo Nazario, quien, durante su carrera con la selección brasileña, anotó 15 goles.



El mundo del fútbol le ha enviado los mejores deseos de recuperación y apoyo al recordado goleador.



En su carrera deportiva, Klose jugó un total de 435 partidos y anotó más de 300 goles.

Miroslav Klose | FIFA World Cup Goals Video de todos los goles que marcó Miroslav Klose en los Mundiales de Fútbol. Foto: AFP

