Despiden futbolista por publicar fotos subidas de tono con su novia  

El jugador Mirko Antonucci, que pertenece a la Roma y estaba a préstamo en el Vitória de Setúbal de Portugal, fue despedido por el material que subía a las redes sociales junto a su novia, la influencer Ginevra Lambruschi .

El delantero, de 21 años, había llegado en enero y antes de que se termine oficialmente el préstamo, fue despedido por decisión de los directivos, que determinaron que no era ejemplar para la sociedad.



(Le puede interesar: Colombia no hará el Mundial femenino del 2023)



Antonucci había recibido varios llamados de atención apenas llegó al equipo. Sin embargo, no prestó atención.



El entrenador Julio Velázquez dijo:: "Se le comunicó a su club de origen, Roma, que el préstamo termina ahora y que ya no contamos con el jugador. Tiene que ser futbolista del Vitória de Setúbal 24 horas al día. Por respeto al club, a los aficionados y la historia del club y para todos quienes trabajan día a día para representar a este equipo con la mayor responsabilidad y dignidad".

(Lea además: Excompañero de Nairo se lanza por el Tour de Francia)



Antonucci había pedido disculpas el domingo. "Este mensaje es para decir que estoy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verán sudar la camiseta de Vitoria de Setúbal hasta la última gota".





DEPORTES