Minuto a minuto: Millos está venciendo 2-0 a Always Ready

Millonarios enfrenta a esta hora al Always Ready de Bolivia, en la Copa Suramericana.



El partido va 2-0 en el segundo tiempo a favor del equipo embajador.



Minuto 5: Goool de Millonarios, tras un tiro de esquina, gol de Mackalister Silva.



Minuto 20, se lo come Millonarios. Falla en definición Del Valle.



Minuto 24: se salva Millos, en una buena llegada del visitante.



Minuto 32: Gool de Millonarios. Entre dos jugadores, se quita la marca y define: 2-0.



Minuto 38, opción para Millonarios, pelota al palo.



Segundo tiempo



Minuto 45: llega Always y salva el portero Faríñez.

¡Vamos todos juntos! Ⓜ️⚽️ Así formará nuestro equipo para enfrentar a Always Ready en la Fase I de la Conmebol @Sudamericana. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/io1CPg2HA8 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 6, 2020

