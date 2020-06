La decisión de Zidane con James para enfrentar al Valencia

Real Madrid enfrenta a esta hora al Valencia en la liga española. El partido va 0-o en el primer tiempo.



El colombiano James Rodríguez, que no jugó el domingo contra el Éibar, no fue incluido en el once inicialista para este partido. Así que deberá esperar a ver si Zidane lo tiene en cuenta entre los cinco cambios que puede hacer.



(Lea además: ¡Por fin! Zidane habló claro sobre la situación de James)

DEPORTES