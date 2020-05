'Hoy sería inviable jugar en una sede o en todas': Mindeporte

Una de las alternativas que se ha manejado por estos días como propuesta para reanudar la Liga de fútbol en Colombia es la de jugar en una sola sede y concentrar a los equipos en una ciudad. La propuesta empezó a tener acogida, pero este domingo el Ministro de Deporte, Ernesto Lucena hizo precisiones al respecto.

"Vi en medios que era una propuesta mía. Falso. Dije que se iba a considerar y que era una probabilidad dentro de la Dimayor. ¿Qué veo yo?, si ven las declaraciones de abrir sectores y regiones que no tienen covid-19 o tiene niveles bajos, uno podría entender que puede mirarse de esa manera. Pero viendo la curva, porque somos conscientes de que para jugar debe ser en el segundo semestre y a puerta cerrada, hoy seria inviable en una sede o en todas. Hoy no se puede. Veremos con el Ministerio de Salud si se puede y si en ese momento hay una ciudad que pueda albergar el torneo uno podría considerarlo, pero es prematuro afirmar hoy que pueda ser en una sede o en todo el país", dijo Lucena en el programa Carrusel Deportivo de Caracol Radio.



Lucena también reveló que tiene algunas observaciones sobre el protocolo que le entregó la Dimayor y que las dará este mismo lunes.



"No es que no lo vea posible, lo que pasa es que se va a demorar porque tenemos que tener la claridad de que va a funcionar. ¡Qué pasa en caso de que se infecte un jugador? Nos tocaría suspender el torneo, estamos ahondando en las particularidades hay escenarios que si no están contemplados, podemos cometer errores".



En cuanto a las pruebas de covid para los jugadores, afirmó que, una vez aprobado el protocolo tendrán que garantizarlo. "He dicho¡ que el protocolo puede ser muy bien hecho, pero como esto jamás había sucedido, saber si va a ser efectivo no lo sabemos. Esos son los temores y riesgos que vemos porque en el papel todo suena muy bonito".



Sobre la versión de que el Gobierno pediría que hubiera partidos por TV abierta, aclaró: "No señor, falso. No es cierto que el Gobierno actúe de esa manera como un chantaje que si nos dan esto hacemos lo otro. Hasta ahora estamos evaluando el protocolo desde lo medico. Ya lo de la TV será cuando decidamos si va haber torneo. Esperamos que la Dimayor pueda canalizar las sugerencias para transmitirlas al presidente de la República".



Finalmente, también dijo que en Colombia están a la expectativa de las experiencias que puedan haber primero en otros países. "El Presidente no quiere que Colombia sea una de las primeras ligas en comenzar, es importante tener experiencias de otros", dijo.



