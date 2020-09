Mindeporte abre la puerta para disputar la eliminatoria con público

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, abrió la puerta para que el segundo partido de la Selección Colombia como local en la eliminatoria, contra Uruguay, el 12 de noviembre, pueda disputarse con público en las tribunas.

Ya para el debut del equipo de Carlos Queiroz en las clasificatorias, el 9 de octubre, contra Venezuela, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, había explorado la posibilidad, pero el tema por ahora no es viable.



(Lea también: Queiroz anuncia el regreso de James a la Selección Colombia)



Lucena aseguró, en charla con el portal Más allá del deporte, que la Federación Colombiana de Fútbol no hizo ninguna solicitud al respecto hasta ahora.



“No he recibido la carta sobre el tema de eliminatorias, sí recibí una llamada del alcalde de Barranquilla para esta primera fecha. Obviamente, la decisión no es mía, nos parece prematura la entrada de público a los estadios”, dijo Lucena.



Sobre el procedimiento para el regreso de los hinchas, Lucena explicó: “Hay que ver los pilotos que presenta cada ciudad, de eso depende: cómo se va a controlar el aforo, cómo se van a manejar los alrededores del estadio. Recuerden que cuando juega Colombia en Barranquilla, eso es una fiesta y eso nos puede generar dificultades”.



(En otras noticias: Estos son los colombianos confirmados para el Giro de Italia)



El ministro dijo que iba a respaldar esa posibilidad. “Yo apoyo que vuelvan los hinchas a los estadios, pero con responsabilidad y con prudencia; por eso, vamos a trabajar para que en la siguiente fecha en noviembre podamos tener gente en los estadios. No lo hemos hecho ni en el fútbol profesional, pero paso a paso iremos llegando a ese final para que los hinchas puedan volver”, concluyó.

