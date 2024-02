Conmebol anuncia fecha del sorteo de fase de grupos de Libertadores y Sudamericana

Este martes inicia de forma oficial la Copa Libertadores 2024 con una serie de partidos correspondientes a la primera ronda del torneo de clubes más importantes del continente.



Puede ser de su interés: Hay nueva teoría sobre la salida de Klopp de Liverpool: Luis Díaz, entre los implicados

Puerto (Venezuela) vs. Defensor Sporting (Uruguay) darán el punta pie inicial de la edición 65 de la Copa Libertadores 2024. El duelo iniciará a las 7:30 de la noche de este martes en el Polideportivo Misael Delgado.



El miércoles será el turno para Aurora (Bolivia) vs. Melgar (Perú) desde las 7:30 de la noche en el estadio Félix Capriles. La primera semana de Libertadores finaliza el jueves con el duelo entre Aucas (Ecuador) vs. Club Nacional (Paraguay) a las 7:30 p. m. en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Facebook Twitter Linkedin

Aucas. Foto: José Jácome. Efe

Conmebol da fecha de sorteo

Son cuatro los equipos colombianos que van a representar a Colombia en la 'gloria eterna'. Millonarios y Junior de Barranquilla iniciarán su participación desde la fase de grupos tras ser campeones de Liga en 2023.



Por su parte, Atlético Nacional y Águilas Doradas buscarán un puesto en el sorteo de esta instancia en las fases previas del torneo organizado por Conmebol.



Le contamos: Nairo Quintana: médico del ciclista será juzgado por caso de dopaje en Tour de Francia



El elenco 'verdolaga' está plantado desde la segunda ronda y espera rival del duelo entre Nacional de Paraguay y Aucas de Ecuador. De superar la eliminatoria, jugará contra el ganador de Portuguesa (Venezuela) vs. Palestino (Chile).



Por su parte, Águilas Doradas arranca su participación contra el Red Bull Bragantino de Brasil. De ganar la serie, va a jugar contra Botafogo, Melgar o Aurorao.

Facebook Twitter Linkedin

Atlético Nacional Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

En medio del sueño de una decena de equipos por clasificar a la fase de grupos, la Conmebol anunció este martes que el sorteo de esta instancia se realizará el próximo 18 de marzo.



Ese día se conocerá el calendario completo y los rivales de Millonarios y Junior de Barranquilla, y por qué no, de Atlético Nacional y Águilas Doradas si logran labrar su camino hasta esta instancia.

😍 ¿Están listos? El lunes 18 de marzo será el sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores 📅🏆 #GloriaEterna pic.twitter.com/RpkoejtzDU — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 6, 2024

Sorteo de Copa Sudamericana

En la ceremonia anunciada por Conmebol para marzo, también se llevará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudameriana, instancia en el que solo habrá representación de dos equipos colombianos.



América de Cali, Alianza, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín están plantados desde la primera fase del certamen internacional, pero se van a enfrentar en dos cruces colombianos.



La primera llave será entre Tolima y Medellín, que se jugará el 5 de marzo. El 6 del mismo mes será el turno para América de Cali vs. Alianza.

🏆 ¡Cruces definidos! Así se jugarán los partidos de la Primera Fase de la CONMEBOL #Sudamericana. #LaGranConquista pic.twitter.com/DvrvDoDyyq — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) December 19, 2023

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO